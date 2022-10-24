Туризм

Сотрудничество с Турцией в сфере туризма обсудили в Петербурге

Турагентства Санкт-Петербурга и Турции обсудили перспективы туристического партнерства. Встреча представителей туристических компаний состоялась в Санкт-Петербурге 9 ноября, пишет RuNews24.

На встрече обсуждался вопрос приема в Петербурге путешественников из Турции. Основными перспективными направлениями, которые заинтересовали турецких гостей, стали образовательные и оздоровительные мероприятия, а также возможность организации деловых встреч.

Генеральный консул Турецкой Республики в Петербурге Озгун Талу подтвердил заинтересованность в таком сотрудничестве, отметив, что туристам из Турции интересен Петербург, так как здесь чувствуется особая культура.

Озган Талу добавил, что жителей Турции привлекает такой формат путешествий, так как их страна тоже имеет богатую культуру.

Программа мероприятия была организована комитетом по развитию туризма Петербурга и Городским туристско-информационным бюро. Участники встречи смогли посетить отели города, побывали на экскурсии в Государственном Эрмитаже, Исаакиевском соборе и в музее-заповеднике «Царское Село».