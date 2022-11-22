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Туризм

Идентичность и новые впечатления: план развития российского туризма

25.11.2022 17:22|ПсковКомментариев: 0

О путешествиях по России существует масса стереотипов, многие из которых мешают в полной мере реализовать потенциал тех или иных туристических направлений. Каким образом туристическое мастер-планирование поможет изменить ситуацию? Есть ли в России альтернатива курортам Краснодарского края? Чего ждут туристы от отдыха в разных частях страны, и оправдываются ли их ожидания? И как сделать любое путешествие по России интереснее и комфортнее? 

Об этом читайте в интервью ARCHITIME.RU с руководителем проектного офиса «ПроГород» Ксенией Титовой. 

 

Фото: Сергей Ляховец. Мыс «Великан», Сахалин, Дальний Восток

Куда и зачем в России едут туристы?

Стереотипное мышление, конечно, позволяет экономить энергию и быстрее принимать решения, вот только качество таких решений часто вызывает вопросы. Это касается самых разных сфер жизни, в том числе выбора туристических направлений. Например, Золотое кольцо у многих молодых людей ассоциируется лишь с однообразными экскурсиями по похожим друг на друга монастырям и храмам, соответственно, основной аудиторией таких туристических поездок они видят не себя, а людей старшего поколения или школьников. Хотя территории, входящие в макрорегион «Большое Золотое кольцо», могут предложить туристам самые разнообразные виды отдыха и развлечений: от полета на воздушном шаре до различных музыкальных фестивалей, выставок ленд-арта и сражений реконструкторов. Другое дело, что для посещения таких аттракций часто приходится планировать путешествие самостоятельно и при этом бывают проблемы с транспортной доступностью.

Мастер-планирование как раз помогает выявлять такие проблемы, найти точки для роста и предлагает конкретные шаги по изменению ситуации, то есть сделать любое путешествие интереснее и комфортнее. И такая работа ведется в отношении каждого макрорегиона.

«Что такое туристические макрорегионы и как они были сформированы? В целом, это те территории, которые приходят на ум среднестатистическому туристу при вопросе: "Куда поехать, не выезжая за границу?" В декабре 2021 года Правительство утвердило госпрограмму по развитию туризма. С учетом туристического потенциала было выделено 12 приоритетных туристических макротерриторий: Дальний Восток, Байкал, Урал, Алтай, Кавказ, курорты Краснодарского края, Крым, Поволжье, Москва-Санкт-Петербург, Север (Мурманск и Арктика), Большое Золотое кольцо, Калининград, которые включают в себя 52 региона России. Такое деление не означает, что остальные регионы можно не развивать. Для этого существует туристический мастер-план всей страны. Данный документ как раз призван проработать пространственный потенциал туризма по всей территории России, на основе всестороннего анализа, определяющего точки роста для каждого региона», - объясняет Ксения Титова.

Если говорить об основных видах туризма, наиболее популярных среди россиян, то их три: культурно-познавательный, пляжный отдых и экотуризм, то есть посещение уникальных природных локаций. А главный запрос, вне зависимости от выбранного вида отдыха, - получение нового опыта и необычных впечатлений.

Как связаны туристические тренды и мастер-планирование?

Мастер-планирование призвано не только выявить туристические тренды и составить портрет туриста, но и понять, с чем эти тренды связаны и насколько они устойчивы.

«Анализируя турпотоки по стране, мы выяснили, что 12 регионов генерируют и принимают более 50% турпотока страны. Отдельно выделяются региональные тренды: например, из Хабаровского края люди активно едут в Приморский, потому что там есть море. Другими словами - Приморский край для Дальнего Востока как Краснодарский край для жителей центральной России. Благодаря комплексному анализу, нам удалось найти новые локации под развитие пляжного туризма, чтобы предложить качественную альтернативу существующим морским курортам, которые сейчас перегружены в сезон», - объясняет Ксения Титова.

Популярность поездок в соседние регионы не означает, что мастер-планы разрабатываются лишь для того, чтобы удовлетворить спрос на «локальный туризм». Напротив, есть масштабная задача - сформировать новый тренд на дальние путешествия, сделав их комфортнее и доступнее.

Фото: Ярослав Шураев. Маяк «Анива», Сахалин, Дальний Восток

Какими будут «Большое Золотое Кольцо», «Дальний Восток» и «Западный Юг» России? 

Сегодня разработка пилотных мастер-планов для трех туристических макрорегионов - «Большое Золотое кольцо», «Дальний Восток» и «Западный Юг России» находятся на этапе завершения: дорабатываются концепции туристско-рекреационных кластеров, формируются дорожные карты и предложения по изменению нормативной базы для реализации мастер-планов. Все три документа планируются к сдаче до конца 2022 года. Что же общего и в чем различия этих трех проектов?

«Каждый из перечисленных макрорегионов охватывает один из наиболее популярных видов туризма: "Большое Золотое кольцо" - культурно-познавательный отдых, "Дальний Восток" - экотуризм, "Западный Юг России" - пляжный отдых. Регионы разные по транспортной доступности, по концентрации и типу аттракций. Если в "Большом Золотом кольце" преобладают объекты культурного наследия - огромная плотность исторических поселений федерального значения и памятников архитектуры, то на "Дальнем Востоке" акцент на уникальные природные достопримечательности, многие из которых являются особо охраняемыми природными территориями. В макрорегионе "Западный Юг России" ключевая аттракция также природная (море), но формат отдыха туристов совершенно иной», - комментирует Ксения Титова.

Общая тенденция для разработки макрорегиональных туристических мастер-планов - стремление максимально разнообразить предложения для отдыха, чтобы в полной мере использовать туристический потенциал каждой территории. Например, для "Большого Золотого кольца" прорабатываются варианты активного, экстремального, гастрономического и других видов отдыха, а для туристического макрорегиона "Дальний Восток" - горнолыжного, оздоровительного, рекреационного, круизного, гастрономического и т.д. Все эти дополнительные точки роста выявляются с учетом анализа профилей целевой аудитории.

Фото: Коварж О. В.Зарайский Кремль

«К примеру, Дальний Восток по типу и портрету туриста можно назвать направлением для "мужского" отдыха, так как туристические маршруты чаще всего сложные и инфраструктура пока не рассчитана для поездок с детьми. В Крым едут разные категории отдыхающих, но среди них большая доля автотуристов. А "Большое Золотое кольцо" - наиболее универсальное направление из перечисленных, где уже в той или иной степени развиваются многие виды туризма, но преобладает все же культурно-познавательный», - рассказывает Ксения Титова.

Вовлеченность местного сообщества

При разработке туристических мастер-планов «ПроГород» всегда плотно взаимодействует с региональными властями, которые проявляют высокую заинтересованность в развитии туризма.

«В каждом регионе есть вице-губернатор, курирующий туризм, а примерно в 10% случаев проект на собственный контроль берет губернатор, который лично вникает во все детали. Но мы взаимодействуем не только с ними. Всегда важно сохранять многоуровневость общения: от муниципалитета до руководства региона, чтобы в работу над туристическим мастер-планом были вовлечены все заинтересованные стороны. Не всегда люди на разных уровнях имеют возможность прямой коммуникации друг с другом, и в таких случаях мы помогаем такую коммуникацию наладить», - отметила Ксения Титова.

Население также может участвовать и вносить свои предложения. Недавно проектный офис «ПроГород» начал работу над туристическим мастер-планом «Из Москвы - в Санкт-Петербург». В данный момент идет этап комплексного анализа и социологических исследований, в том числе запущена краудсорсинговая платформа, где любой желающий может описать свою идею по развитию туризма в этом макрорегионе. Предложения принимаются до 18 декабря.

Теги: #туризм #мастер #проект #планировка
Источник: Псковская Лента Новостей
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