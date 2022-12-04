Туризм

Выездной семинар о дополнительном образовании детей посетил Псковский центр юношеского туризма в Полоцке

В рамках сотрудничества между Псковским областным Центром детского и юношеского туризма и экскурсий и двумя учреждениями дополнительного образования Республики Беларусь, состоялся выездной семинар «Региональная система дополнительного образования детей и молодежи: сотрудничество, содружество, сотворчество». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского центра.

Фото здесь и далее: Псковский областной Центр детского и юношеского туризма и экскурсий

Участниками семинара были директора и методисты учреждений дополнительного образования, специалисты, отвечающие за туристско-краеведческую работу в своем муниципалитете, туристский актив Псковской области.

Педагоги познакомились с работой двух учреждений дополнительного образования - Полоцким районным центром детей и молодежи и Витебским областным Дворцом детей и молодежи. В Полоцке посетили образовательные учреждения - школу №16 и №1, где была показана работа музея истории развития образования Полоцкого региона и представлен историко-образовательный проект «Полоцкий рубеж», в котором участвуют и дети Псковской области.

В Полоцком центре молодежи состоялся обмен опытом по патриотическому, туристско-краеведческому направлениям, показаны мастер-классы педагогами дополнительного образования. Завершилось пребывание в Полоцке экскурсией по городу и Спасо-Евфросиниевскому женскому монастырю.

Посещение Витебска началось с экскурсии по музею истории Зароновского края. В Витебском Дворце детей и молодежи участники семинара познакомились с работой учреждения. Педагоги Дворца представили свои мероприятия и проекты. Школьники, участники исследовательского проекта «Путешествуем по малой родине», провели интересную пешеходную экскурсию по достопримечательностям города.

Сотрудничество с Витебским и Полоцким учреждениями дополнительного образования продолжатся. Намечен ряд совместных проектов в 2023 году.