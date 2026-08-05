Известный блогер «Комнатный рыцарь» проведет лекцию в гдовской Самолве

Известный блогер, популяризатор истории «Комнатный рыцарь» 8 августа проведет лекцию о князе Александре Невском на историко-театральном фестивале-лаборатории «Самолва 1242». Об этом в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM сообщил организатор мероприятия Александр Бойчук.

«Наш зритель весьма искушенный. Одно и то же делать не так интересно. В этом году мы решили убить нескольких зайцев. Был написан грант, по которому одним из мероприятий станет лаборатория "Самолва 1242". Если вы помните, у нас достаточно традиционный фестиваль исторической реконструкции. Удивить публику тем не менее будет, чем. Сакральный смысл лаборатории в том, что она просветительская и пройдет в публичном формате. Люди смогут пообщаться с известными людьми. Приедет исторический блогер "Комнатный рыцарь" с большими охватами на разных площадках. Он даст лекцию на тему Александра Невского. Люди смогут с ним пообщаться вживую и позадавать вопросы», – сообщил Александр Бойчук.

Также гость студии отметил, что в этом году для посетителей проведут мастер-классы по историческим танцам.

«Обычно на фестивалях на танцы делается слабый упор, пританцовывают где-то вдалеке. Приедут ребята, которые профессионально занимаются танцами, дадут блок по танцевальной программе Средневековья. Псков – это пограничный город, у нас и славяне, и эсты, и балты, и финно-угры, со всеми мы взаимодействовали. Будет возможность подготовиться в музыкальной программе», – добавил Александр Бойчук.

Напомним, 8 августа в деревне Самолва Гдовского муниципального округа пройдут историко-театральный фестиваль-лаборатория «Самолва 1242» и фестиваль исторической реконструкции «Александрова дорога».