Опубликован список исполнителей, которые выступят на псковской «Лешуге»

Полный список исполнителей, которые выступят на фестивале «Лешуга» в Пскове 14-16 августа, опубликовала Театрально-концертная дирекция Псковской области.
14 августа на сцене выступят:
- 18:30 - Группа «Гайтан» (Псков);
- 19:30 - Живели (Санкт-Петербург);
- 21:00 - Хвоя (Пенза).
15 августа псковичей порадуют:
- 18:30 - POLE (Санкт-Петербург);
- 19:30 - Группа «Поклад» (Москва);
- 21:00 - Группа «Неизвестный композитор» (Москва).
16 августа на фестивале выступят:
- 18:30 - SHAMBALA (Псков);
- 19:30 - Самоварочки (Санкт-Петербург);
- 21:00 - AELITA AZINA (Москва).
«С 14 по 16 августа мы ждём вас на "Лешуге"!» - добавили в ТКД.
Вход на фестиваль свободный.
Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», а АО «Россельхозбанк» выступает генеральным спонсором.
Ранее сообщалось, что более 25 сидроделен со всей России и шесть тематических подворий представят свои площадки на фестивале.