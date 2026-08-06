Опубликован список исполнителей, которые выступят на псковской «Лешуге»

Полный список исполнителей, которые выступят на фестивале «Лешуга» в Пскове 14-16 августа, опубликовала Театрально-концертная дирекция Псковской области.

«Друзья, каждый год мы получаем сотни благодарностей от вас за музыкальное наполнение фестиваля. Приятно! Уверяем вас, этот год не станет исключением. Мы собрали лучших исполнителей и прекрасные группы, которые точно приятно вас удивят. Мы уже видим, как вы ищите треки этих ребят, чтобы добавить в свой плейлист», - отметили в ТКД.

14 августа на сцене выступят:

18:30 - Группа «Гайтан» (Псков);

19:30 - Живели (Санкт-Петербург);

21:00 - Хвоя (Пенза).

15 августа псковичей порадуют:

18:30 - POLE (Санкт-Петербург);



19:30 - Группа «Поклад» ​​​​​(Москва);



21:00 - Группа «Неизвестный композитор» (Москва).

16 августа на фестивале выступят:

18:30 - SHAMBALA (Псков);

19:30 - Самоварочки (Санкт-Петербург);



21:00 - AELITA AZINA (Москва).



«С 14 по 16 августа мы ждём вас на "Лешуге"!» - добавили в ТКД.

Вход на фестиваль свободный.

Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», а АО «Россельхозбанк» выступает генеральным спонсором.

Ранее сообщалось, что более 25 сидроделен со всей России и шесть тематических подворий представят свои площадки на фестивале.