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На фестивале «Лешуга» в псковском парке Куопио представят напитки от 25 сидроделен

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Более 25 сидроделен со всей России и шесть тематических подворий представят свои площадки на фестивале «Лешуга» в псковском парке Куопио с 14 по 16 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Посетителей ждут ароматные напитки, вкусные угощения, выступления фольклорных коллективов и активности для всей семьи», - рассказали представители ТКД.

В парке раскинется фестивальный городок с шестью тематическими подворьями. Гости откроют для себя новые вкусы, попробуют авторские блюда из яблок от местных мастеров и продегустируют напитки от более чем 25 сидроделен со всей России.

На фестивале эксперты проведут специальные лекции. Слушатели узнают о процессе создания сидра и изучат тонкости технологии и традиции этого ремесла.

«На главной сцене яркие фолк-коллективы поразят гостей своим звучанием. Группа «Живели» из Санкт-Петербурга, группа «Поклад» из Москвы, группа «Хвоя» из Пензы и другие яркие исполнители выступят перед зрителями», - добавили в ТКД.

Вход на фестиваль свободный.

Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», а АО «Россельхозбанк» выступает генеральным спонсором.

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