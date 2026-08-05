 
Туризм

Группа «Тролль гнет ель» выступит в гдовской Самолве

0

Музыкальный коллектив из Санкт-Петербурга «Тролль гнет ель» выступит на историко-театральном фестивале-лаборатории «Самолва 1242» 8 августа. Об этом в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM сообщил организатор мероприятия Александр Бойчук.

«Ближе к вечеру к нам наконец-то приедет группа "Тролль гнет ель". Они очень любимы псковичами, на их концерты собираются много людей. К вечеру мы освоим все нужные нам танцы и сможем хорошо отжечь под эту группу. Приблизительно, их выход будет в 17:00», – сообщил Александр Бойчук.

В начале мероприятия выступит другая группа из Северной столицы – «Кайлех».

«Также к нам приедут замечательные ребята из Санкт-Петербурга – группа "Кайлех". Мы их уже апробировали на другом мероприятии. Играют хорошую этническую музыку, которая не оставит равнодушными людей и не забьет им уши на весь оставшийся день», – добавил Александр Бойчук.

Напомним, 8 августа в деревне Самолва Гдовского муниципального округа пройдут историко-театральный фестиваль-лаборатория «Самолва 1242» и фестиваль исторической реконструкции «Александрова дорога».

«Тролль гнет ель» — российская фолк-рок-группа из Санкт-Петербурга — неоднократно выступала на мероприятиях в Псковской области. Основа творчества  — скандинавские фольклорные и прибалтийско-финские мелодии, стилизованные под хард-роковые риффы.

«Кайлех» — музыкальный проект из Санкт-Петербурга, который играет в жанрах фолк-рок, языческий неофолк, средневековый и фэнтези-фолк. Музыка группы вдохновлена древними кельтскими и северными мифами, легендами и атмосферой средневековых сказок. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026