Группа «Тролль гнет ель» выступит в гдовской Самолве

Музыкальный коллектив из Санкт-Петербурга «Тролль гнет ель» выступит на историко-театральном фестивале-лаборатории «Самолва 1242» 8 августа. Об этом в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM сообщил организатор мероприятия Александр Бойчук.

«Ближе к вечеру к нам наконец-то приедет группа "Тролль гнет ель". Они очень любимы псковичами, на их концерты собираются много людей. К вечеру мы освоим все нужные нам танцы и сможем хорошо отжечь под эту группу. Приблизительно, их выход будет в 17:00», – сообщил Александр Бойчук.

В начале мероприятия выступит другая группа из Северной столицы – «Кайлех».

«Также к нам приедут замечательные ребята из Санкт-Петербурга – группа "Кайлех". Мы их уже апробировали на другом мероприятии. Играют хорошую этническую музыку, которая не оставит равнодушными людей и не забьет им уши на весь оставшийся день», – добавил Александр Бойчук.

Напомним, 8 августа в деревне Самолва Гдовского муниципального округа пройдут историко-театральный фестиваль-лаборатория «Самолва 1242» и фестиваль исторической реконструкции «Александрова дорога».

«Тролль гнет ель» — российская фолк-рок-группа из Санкт-Петербурга — неоднократно выступала на мероприятиях в Псковской области. Основа творчества — скандинавские фольклорные и прибалтийско-финские мелодии, стилизованные под хард-роковые риффы.

«Кайлех» — музыкальный проект из Санкт-Петербурга, который играет в жанрах фолк-рок, языческий неофолк, средневековый и фэнтези-фолк. Музыка группы вдохновлена древними кельтскими и северными мифами, легендами и атмосферой средневековых сказок.