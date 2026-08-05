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Александр Бойчук: Реконструкторское движение набирает обороты

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Движение реконструкторов в России продолжает набирать популярность. Такое мнение в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM высказал организатор историко-театрального фестиваля-лаборатории «Самолва 1242» и фестиваля исторической реконструкции «Александрова дорога» Александр Бойчук.

«Интерес людей зависит от качества мероприятий. Псковская область держит удар – все мероприятия, которые проводятся, существуют и двигаются дальше. Число зрителей и участников не уменьшается. Значит, это интересно. Это нужно нашему обществу, это хороший семейный отдых. С точки зрения реконструкторов, раннее Средневековье набирает обороты. 13-14 век – все стабильно: постоянно приходят новые люди. Цель каждого клуба – привести в свои ряды молодежь и заниматься ими. Все еще сильно зависит от доступности. "Наполеоникой" заниматься дорого и сложно с юридической точки зрения. Но и этот период тем не менее расцветает. С нашей великой ратной историей не интересоваться этим было бы странно. Если ты не знаешь корней, то кто ты?» – сказал Александр Бойчук.

Напомним, 8 августа в деревне Самолва Гдовского муниципального округа пройдут историко-театральный фестиваль-лаборатория «Самолва 1242» и фестиваль исторической реконструкции «Александрова дорога».

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