Туризм

В Минэкономразвития создали два департамента по туризму

Два новых подразделения — департамент развития туризма и департамент реализации проектов в сфере туризма — созданы в министерстве экономического развития РФ, сообщила пресс-служба ведомства.

Директорами назначены Татьяна Шаршавицкая и Сослан Абисалов соответственно.

«Создание двух департаментов обеспечит успешную работу по взаимодействию с отраслью и повысит эффективность доведения федеральных мер поддержки до турбизнеса», - отметил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.

Работа новых подразделений будет направлена на реализацию мероприятий нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и создание условий для развития внутреннего туризма в стране, считает чиновник.

В задачи департамента Татьяны Шаршавицкой будет входить развитие туристического потенциала страны посредством создания условий для устойчивого роста отрасли, поддержания положительного имиджа и комплексного продвижения турпродуктов на российском и международном рынках, пишет РИА Новости.

Структура под руководством Сослана Абисалова займется выработкой и реализацией госполитики и нормативно-правовым регулированием, координацией работы над приоритетными направлениями госрегулирования туристской деятельности и госнадзором за деятельностью туроператоров, пояснили в пресс-службе Минэкономразвития.