Туризм

Почти 400 тысяч туристов посетило Псковскую область за 11 месяцев

Спрос на путешествия по маршрутам Серебряного ожерелья в 2022 году вырос на 10-15%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Как отметила на пленарном заседании на петербургском форуме TRAVEL HUB-2022 заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Любовь Совершаева, за последние годы в регионах Северо-Запада, появилось много новых точек притяжения туристов, много новых маршрутов и туристических объектов.

«Северо-Западный регион отличает богатая история и культура. Здесь действует множество театров, музеев, уникальные природные достопримечательности, этническое и сельское разнообразие. Отлично развита транспортная инфраструктура. Идет серьезная реконструкция сети железных дорог, запускаются новые маршруты "ласточек". Все эти факторы способствуют повышению туристической привлекательности маршрутов Серебряного ожерелья», - добавила Любовь Совершаева.

Она также отметила, что, несмотря на трудности, с которыми в последние три года столкнулась туристическая отрасль, она не ослабла и ее развитие не остановилось. Внутренние туристы успешно заместили иностранный туризм, а многие деревни и села СЗФО за последние 10 лет стали по-настоящему знаменитыми.

Сфера туризма в Псковской области в 2022 году также характеризуется продолжающимся в последние годы ростом как спроса, так и предложения.

Так, за 11 месяцев регион уже посетило порядка 400 тысяч туристов, что более чем вдвое больше показателя 2020 года. Экскурсии были организованы для 1,8 млн человек. Это на 61% больше, чем в 2020 году. Положительная динамика обусловлена активными мероприятиями по строительству и реконструкции обеспечивающей инфраструктуры, созданию новых туробъектов и серьезной работой по их продвижению, объяснила председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова.

Наиболее излюбленные направления гостей - Талабские острова, Пушкинские Горы, Печоры и Псков. Среди новых маршрутов, которые популярны у всех категорий туристов Псковской области, отмечены «Александр Невский — имя России» и «С грохотом по фермам или глаза страшатся, а руки делают». Оба в этом году получили статус «Национальный туристический маршрут».