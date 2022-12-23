Туризм

В правительстве поднимут вопросы перевозки туристов за рубеж

Минэкономразвития и Минтранс обсудят вопросы перевозки туристов по России и за границу, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.

«Мы завтра договорились с Минтрансом обсудить темы весенне-летнего сезона и понять, куда и как будем летать, куда можем, куда не можем. Понятно, что вопросы у нас есть по въездному и выездному туризму, это прежде всего двойная регистрация самолетов», - цитирует его РИА Новости.

В ходе совещания также подняли вопрос обнуления НДС для туроператоров по аналогии с гостиницами. Решетников отметил, что Минэкономразвития обсуждает эту возможность с Минфином. «НДС по туроператорам – согласны, проблема точно есть, с Минфином обсуждаем», – сказал министр.