Туризм

Стоимость отдыха в Сочи резко снизилась на 15-30%

Стоимость отдыха на популярных курортах Сочи резко снизилась на 15-30% после окончания новогодних праздников. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР).

Размещение в отелях горнолыжных курортов стало дешевле почти на 30%, а цены в отелях побережья снизились от 15 до 20%, уточняет runews24.

Отмечается, что традиционное снижение цен на размещение будет наблюдаться до начала очередных праздников, которые пройдут с 23 по 26 февраля включительно.

Стоит отметить, что в феврале стоимость размещения в отелях горнолыжного кластера вырастет на 20%. Прибрежные отели в свою очередь почти никогда не повышают стоимость на период февральских праздников.

Уточняется, что на данный момент свободные места можно найти практически в каждом отеле Сочи.