Туризм

Псковская область заняла 48 место в национальном туристическом рейтинге

Псковская область заняла 48 место в национальном туристическом рейтинге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре информационных коммуникаций «Рейтинг».

Журнал «Отдых в России» совместно с Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» провели восьмое ежегодное исследование, посвященное развитию внутреннего и въездного туризма, туристической привлекательности российских регионов, их туристическому потенциалу и популярности среди отечественных и иностранных туристов.

Составителями рейтинга собрали, изучили и проанализировали статистические данные, публикации в СМИ, взяли комментарии у федеральных и региональных экспертов для оценки динамики развития внутреннего и въездного туризма как в стране в целом, так и во всех российских регионах.

Критериями для оценки развития туристической отрасли российских регионов, их туристической привлекательности и туристического потенциала, популярности среди отечественных и иностранных туристов являются уровень развития туристической отрасли и гостиничной инфраструктуры; доходность отрасли туризма и гостеприимства, ее вклад в экономику региона; развитие санаторно-курортной отрасли региона; популярность региона у туристов, приезжающих на несколько дней; популярность региона у иностранцев: численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения; туристская уникальность и привлекательность региона; уровень преступности в регионе: количество совершенных преступлений на 100 тысяч населения региона; интерес к региону в Интернете как к месту отдыха: количество запросов в поисковых системах об отдыхе в регионе; продвижение туристического потенциала региона в информационном пространстве.

Псковская область с 48 местом вошла во вторую, «серебряную» группу рейтинга с названием «Крепкие профи».

Остальные регионы Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции: