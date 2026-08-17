Сидр, яблоки и музыка в Финском парке: «Лешуга-2026». ФОТОРЕПОРТАЖ

В Пскове завершился фестиваль яблок, урожая и традиционных напитков «Лешуга», который проходил в Финском парке. Мероприятие уже стало визитной карточкой региона: в этом году свою продукцию представили сидроделы от Урала до Юга России, и число иногородних участников продолжает расти.

В парке раскинулся фестивальный городок с шестью тематическими подворьями. Гости смогли продегустировать напитки от более чем 25 сидроделен со всей страны и попробовать авторские блюда из яблок от местных мастеров. Для юных посетителей провели кулинарные мастер-классы - дети готовили штрудель и печеные яблоки с ореховыми и ягодными начинками. Помимо дегустаций, гости слушали лекции о технологии создания сидра и тонкостях ремесла. Завершался каждый фестивальный день выступлениями ярких музыкальных коллективов, среди которых «Живели» (Санкт-Петербург), «Поклад» (Москва) и «Хвоя» (Пенза).

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Фестиваль состоялся при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Генеральный спонсор – АО «Россельхозбанк». Подробнее - в фоторепортаже Анны Тягуновой.