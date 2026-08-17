 
Туризм

Сидр, яблоки и музыка в Финском парке: «Лешуга-2026». ФОТОРЕПОРТАЖ

0

В Пскове завершился фестиваль яблок, урожая и традиционных напитков «Лешуга», который проходил в Финском парке. Мероприятие уже стало визитной карточкой региона: в этом году свою продукцию представили сидроделы от Урала до Юга России, и число иногородних участников продолжает расти.

В парке раскинулся фестивальный городок с шестью тематическими подворьями. Гости смогли продегустировать напитки от более чем 25 сидроделен со всей страны и попробовать авторские блюда из яблок от местных мастеров. Для юных посетителей провели кулинарные мастер-классы - дети готовили штрудель и печеные яблоки с ореховыми и ягодными начинками. Помимо дегустаций, гости слушали лекции о технологии создания сидра и тонкостях ремесла. Завершался каждый фестивальный день выступлениями ярких музыкальных коллективов, среди которых «Живели» (Санкт-Петербург), «Поклад» (Москва) и «Хвоя» (Пенза).

Фестиваль состоялся при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Генеральный спонсор – АО «Россельхозбанк». Подробнее - в фоторепортаже Анны Тягуновой.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026