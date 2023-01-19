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Электронная очередь на санаторно-курортное лечение заработала на сайте псковского СФР

Электронная очередь для граждан, имеющих право на санаторно-курортное лечение, заработала на официальном сайте отделения Социального фонда России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения.

В разделе официального сайта «Информация для жителей региона» гражданам следует выбрать подраздел «Очередь на санаторно-курортное лечение». В открывшееся пустое поле ввести номер страхового свидетельства (СНИЛС) в формате 11 цифр без пробелов и дефисов и нажать кнопку «Найти». «Открывшийся результат – ваш порядковый номер в очереди», - уточнили в пресс-службе.

В отделении отметили, что на сегодняшний день в очереди на получение льготой путевки в региональном отделении СФР состоит 2 693 человека. В прошлом году правом на санаторно-курортные лечение воспользовались 926 граждан, из них – 749 инвалиды, 177 - сопровождающие их лица. На эти цели из Федерального бюджета было израсходовано около 23,5 миллиона рублей.

На сегодняшний день отделением СФР по Псковской области заключены государственные контракты на сумму более 12 миллионов рублей с санаторно-курортными учреждениями Псковской области:

санаторий «Хилово»,

санаторий «Череха».

В Московской области:

санаторий «Сосны» ВОС.

В республике Крым:

санаторий «Парк-отель "Марат"».

В Краснодарском крае:

санаторий «Анапа».

Все здравницы полностью удовлетворяют требованиям доступности для граждан с ограниченными возможностями и профилям их заболеваний, заметили в отделении.

Кроме того, предполагается заключить государственные контракты для приобретения еще 245 путевок на санаторно-курортное лечение для льготной категории граждан Псковской области в местных здравницах и в санаториях Краснодарского края, Ставропольского края и республики Крым.

На настоящий момент всего из Федерального бюджета на санаторно-курортное лечение граждан льготной категории Псковской области на 2023 год выделено более 20 миллионов рублей.