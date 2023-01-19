Туризм

Россияне стали лидерами по турпотоку на Шри-Ланку

С начала 2023 года почти каждый третий турист, прибывший на отдых в Шри-Ланку, оказался из России. Об этом сообщает Ассоциация Туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что Шри-Ланка является одним из самых востребованных туристических направлений для отдыха в зимний сезон. В связи с увеличивающимся спросом на туры в Шри-Ланку ведущие российские туроператоры стараются нарастить провозные емкости. Туроператор FUN&SUN в рамках сотрудничества с авиаперевозчиком Red Wings запустит дополнительный рейс из Москвы в Матталу. Вылет первого самолета запланирован на 10 февраля, пишет RuNews24.

Добавим, что на Шри-Ланке принято решение о продлении действия виз для туристов из России на срок до шести месяцев. Данная мера была принята с целью поддержки туриндустрии, серьезно пострадавшей из-за пандемии COVID-19.