Туризм

Какие самые дорогие авиабилеты покупали туристы в 2022 году, выяснили эксперты

Аналитики сервиса путешествий «Туту» выяснили, по каким маршрутам были оформлены самые дорогие авиабилеты в 2022 году. За самый дорогой билет заплатили больше миллиона рублей. Рекордсменами стали билеты в Лос-Анджелес, Торонто, Дубай и Майами.

Самый дорогой билет в 2022 году оформили для перелёта по направлению Санкт-Петербург — Лос-Анджелес и обратно. За такой полёт бизнес-классом заплатили 1 397 174 рубля.

На втором месте в рейтинге оказался билет по маршруту Москва — Торонто и обратно. Это тоже перелёт бизнес-классом, стоил он 949 206 рублей.

Замыкает тройку самых дорогих авиабилетов 2022 года заказ стоимостью 662 645 рублей. Это был перелёт по направлению Москва — Дубай и обратно первым классом. Отметим, что в топ-20 самых дорогих билетов вошли ещё четыре заказа по этому маршруту (два туда-обратно и два — в одну сторону).

Также в числе самых дорогих оказались перелёты из Москвы в Цюрих, Нью-Йорк, Милан, Ларнаку, Вену, Лиссабон, Денпасар, Ниццу и Бухарест.