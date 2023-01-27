Туризм

Поезд Петербург - Псков вошел в топ-20 маршрутов на февральские праздники

Железнодорожное направление Санкт-Петербург - Псков вошло в топ-20 маршрутов на февральские праздники. Такие данные Псковской Ленте Новостей предоставили аналитики сервиса путешествий Туту.ру.

Сервис путешествий выяснил, куда чаще всего оформляют билеты на длинные февральские выходные внутри страны. Были проанализированы данные о купленных билетах на поезда и самолёты с датами поездок с 22 по 26 февраля 2023 года.

По данным аналитиков, больше всего перелётов запланировано между Москвой и Сочи, на это направление приходится 6,5% спроса. Средний чек на этом маршруте находится на уровне 15 448 рублей туда-обратно. На втором месте — направление Москва — Минеральные Воды. Доля этого маршрута среди внутренних направлений — 4,5%, а средний чек составляет 14 321 рубль. На третьем месте с долей 4,4% располагается направление Москва — Санкт-Петербург. Средний чек за перелёт между этими городами равен 5 823 рублям в обе стороны.

У авиапутешественников из Москвы популярностью пользуются также Калининград, Казань, Екатеринбург, Мурманск, Махачкала, Волгоград, Тюмень, Иркутск, Самара и Сургут. У вылетающих из Санкт-Петербурга, помимо Москвы, в топе Калининград, Сочи, Мурманск, Самара, Архангельск, Екатеринбург и Минеральные Воды.

На поездах средний чек за билет в одну сторону внутри страны составляет 2 996 рублей. Наибольшим спросом пользуются билеты на поезда между Москвой и Санкт-Петербургом. На это направление приходится около 16,5% оформленных проездных документов. Средний чек составляет 3 086 рублей в одну сторону.

На втором месте по спросу — направление Москва — Нижний Новгород (средний чек — 2 233 рублей). Далее по популярности следуют маршруты Москва — Симферополь (6 628 рублей в одну сторону), Москва — Казань (3 693 рубля в одну сторону) и Москва — Ростов-на-Дону (3 693 рубля в одну сторону).

Средний чек за билет в одну сторону на направлении Санкт-Петербург - Псков составил 880 рублей.