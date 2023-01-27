Туризм

Росмолодежь запустила конкурс «Маршрут построен»

Федеральное агентство по делам молодежи совместно с автономной некоммерческой организацией «Больше, чем путешествие» проводит на территории Российской Федерации конкурс на определение самых востребованных регионов для молодежных путешествий «Маршрут построен», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Цель конкурса — формирование интереса у россиян к изучению России, своей малой родины, к внутреннему туризму и воспитание патриотических чувств в молодежной среде.

Победители получат 100 сертификатов на поездки.

Подробности можно узнать на официальном сайте конкурса.