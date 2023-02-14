Туризм

Смотровая площадка, арт-объекты и стационарные бинокли появятся в живописных местах Пскова

Из федерального бюджета Пскову выделили 130 млн рублей на проведение комплекса мероприятий по проекту обустройства туристического цента. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава города Борис Елкин.

Изображение здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«На эти средства планируется организовать ярмарочное пространство с иллюминацией, смотровую площадку на улице Воеводы Шуйского с видом на Мирожский монастырь, установить стационарные бинокли в живописных местах, а по пешеходным маршрутам города разместить арт-объекты и фотозоны», – отметил Борис Елкин.

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Правительство Российской Федерации выделило субсидии на обустройство туристических центров городов. В списке значатся 24 региона, среди которых и Псковская область.

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В августе 2022 года Ростуризм выбрал победителей первого конкурса проектов по обустройству туристических центров городов. Псков стал одним из победителей с проектом «Сердце Пскова».