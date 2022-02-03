Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Сжиженный газ в баллонах
Обновленный сайт «Псковэнергосбыта»
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
ЖКХ коммунальный ликбез
миссия выполнима ищем подарки
псков вторжение роботов
Телефон прямого эфира 56-73-72
вакцинация подростков
судьба ларьков
уверенность или риски
 
 
 
ещё Туризм 03.02.2022 16:520 Где у Пскова сердце 03.02.2022 16:520 Где у Пскова сердце 02.02.2022 15:410 Скидки для пенсионеров предлагают в псковском санатории «Голубые озера» 02.02.2022 12:355 Границы туристского центра Пскова утвердили на публичных слушаниях 01.02.2022 11:470 Псковские мероприятия могут войти в топ лучших событий года 01.02.2022 10:360 Отель «Покровский» стал лауреатом национальной премии
 
 
 
Самое популярное 01.02.2022 22:370 В Пскове нашли пропавшую 15-летнюю девочку 29.01.2022 11:3512 Два ребенка умерли от коронавируса в СЗФО 27.01.2022 14:1711 Первые 150 согласий на вакцинацию детей «Спутником М» подали жители Псковской области 31.01.2022 15:073 Директор Великолукского мясокомбината Руслан Марцинкевич покинул свой пост 31.01.2022 12:263 Роспотребнадзор взял пробы воздуха после пожара на складе предприятия в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Туризм

Где у Пскова сердце

03.02.2022 16:52|ПсковКомментариев: 0

Туристский центр искали и нашли в Пскове. На эту территорию может пролиться дождь федеральных денег.

 

Казалось бы, зачем затевать целые публичные слушания для поиска туристского центра Пскова? Все давно найдено до нас. Есть объект культурного наследия федерального значения «Культурный слой древнего Пскова», в центре и на Запсковье он расположен в пределах стены Окольного города, а на Завеличье занимает территорию от реки Великой до улицы Максима Горького. Это общепризнанный центр города. Есть еще более масштабная территория, очерченная границами исторического поселения, круг шире крепостных стен, захватывает на разных краях улицы Вокзальную и Петровскую.

Оказалось, что Псков слишком велик, и нужно его как-то втиснуть в условия федерального конкурса. В конце прошлого года правительство решило поддержать региональные программы по созданию туристского кода для центральной части городов с населением от 5 тысяч до 2 миллионов человек. То есть всех вообще городов в стране за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. Лишь бы заявку составили грамотно. Одно из условий — деньги должны быть потрачены на территорию не больше 100 Га. Вот почему 1 февраля все желающие собрались в гордуме Пскова и склонились над картой. Искали, каким ста гектарам повезет сильнее прочих.

Предварительные границы туристского центра очертили в администрации города. Получившаяся на карте фигура многим напомнила сердечко, каким его рисуют влюбленные.

Идем с площади Ленина по улице Светской, через Октябрьскую площадь, по Октябрьскому проспекту, поворачиваем на улицу Пушкина, доходим до Карла Маркса, поворачиваем на нее, идем по Карла Маркса до Свердлова, по Свердлова до набережной, по набережной возвращаемся на площадь Ленина.

«Предлагаем оставить эти границы номинально для участия в проекте, - Кристина Кобызь, председатель комитета по реализации программ приграничного сотрудничества, постаралась подчеркнуть эфемерность проведенных линий. - Нам ничего не мешает, обустроив эту территорию, попав в проект, продолжить работу в таком же стиле и распространять код дальше».

Понятное дело, уже за собственный счет. Поверить в такую перспективу стало, конечно, трудно, когда участники слушаний вспомнили про Летний и Ботанический сады. Проекты по их реконструкции были готовы, но финансирования так и не дождались. А все же, чего только не бывает на свете. Увидели же горожане в этом году бесплатный каток в центре города. Кто знает, каких еще чудес можно ждать. Например, что откроются общественные туалеты, будки для которых тут и там раскиданы по городу. Не подведены коммуникации, не работают терминалы для оплаты — разные версии можно услышать сейчас в ответ на вопрос, как это так получилось. Концов уже не найти, как не установить фамилию, имя и отчество этой ошибки. Между тем, туристический код предполагает «повышение уровня санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия», то есть, что туалеты все-таки заработают.

Туристы едут в Псков за духовной пищей, с удовлетворением телесных потребностей в городе сложилось пока не очень.

«Наше счастье, что сейчас поток, преимущественно, индивидуальных туристов, - говорит об этой проблеме Светлана Баранова, директор бюро путешествий «Континент» и председатель Псковского областного союза туриндустрии. - Люди могут заплатить за чашку кофе и зайти в кофейню. А что делать с группой? Куда завести 40 человек? Даже 20? Когда едет автобус, размышляем о торговых комплексах. Из Прибалтики раньше могли заехать в «Ленту» на Рижском проспекте, из Санкт-Петербурга автобус едет через железнодорожный вокзал».

Что вообще такое «туристский код»? Во-первых, не надо его путать с дизайн-кодом для вывесок, который недавно заработал в Пскове. Во-вторых, в постановлении правительства о конкурсе сказано о «создании благоприятных условий для посещения, обеспечения информационной доступности и объединения основных объектов туристического показа в единое привлекательное архитектурно-культурное пространство».

Создавая туристский код город может:
Обустроить фотозоны;
Создать смотровые площадки;
Оснастить места для проведения ярмарок;
Упорядочить навигационные таблички;
Разместить QR-коды с информацией о значимых городских объектах;
Открыть санузлы и пункты раздельного сбора мусора;
Наполнить городское пространство арт-объектами;
Повысить доступность для маломобильных;
Создать другую инфраструктуру для комфортного пребывания в центре города.

Туркод поможет сделать центр города повеселее.

«Постепенно облагораживаем наш город. Появилась возможность его еще улучшить, сделать центр более удобным для туристов, - отмечает Юлия Белобородова, заместитель председателя областного комитета по туризму. - В условия, которые выставляет нам федеральный центр, мы всячески пытаемся уложить наши интересы, чтобы позволить и себе что-то хорошее, и соблюсти интерес для людей, которые к нам приезжают. Попав к нам в город, они должны иметь возможность и увидеть что-то интересное, и купить сувенирную продукцию, и посмотреть с использованием QR-кодов всю информацию об объектах показа».

Площадь, которую городские власти отвели под обустройство, получилась размером в 85 Га. Тамара Вересова, председатель регионального отделения Союза краеведов России, предложила включить туда же Летний сад с Ботаническим. Выяснилось еще несколько важных условий. Территория в заявке должна быть уже реконструирована. А зеленые зоны не должны занимать больше 20% площади. В «сердечке» и так уже Детский парк, сквер Кутузова за драмтеатром и сквер Породненных городов.

5 объектов из 10, находящихся в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО, расположены на территории, для которой в Пскове будет разработан туристский код.

Пример существующей в городе навигации.

«В средствах массовой информации было написано, что основной идеей проекта является позиционирование исторической части как центра торгово-купеческого города, - архитектор Лариса Нуколова к публичным слушаниям подготовилась основательно. - Не могли бы вы пояснить, что это такое?»

«Туристы все чаще спрашивают, где можно купить что-то местное, попробовать локальный гастрономический продукт, как выглядят псковские сувениры, - Кристина Кобызь могла бы и пояснила. - Наше предложение, сделать в центре города место, небольшой комплекс для позиционирования Пскова как когда-то очень крупного торгового центра. Хочется поддержать предпринимателей, ремесленников, мастеров прикладного искусства».

«Насколько я понимаю в исторической части города новое строительство запрещено. То, о чем вы говорите, это временные сооружения?» - продолжила выяснять важные детали Лариса Нуколова. Ларьки-то с площади Ленина как раз под эту лавочку убирают.

«Конечно. Нестационарные торговые объекты. Речь не идет о каких-то перестройках, речь идет об обустройстве комфортного ярмарочного пространства, это будут домики», - внесла ясность Кристина Кобызь.

Финансирование поможет обустроить постоянную ярмарку.

Вопросы были сняты быстро, а «сердечко» участники слушаний утвердили. Вряд ли у кого-то из них были сомнения, что обустроить Псков на федеральные деньги - дело стоящее.

130 млн рублей может получить Псков на создание туристского кода центра города.
Как именно - это уже следующий вопрос. Над ответом специалисты будут работать до 1 июля. К этой дате они планируют направить заявку в федеральный центр, чтобы в случае победы уже за следующий год проделать всю работу.

Юлия Магера, фото Вадима Боченкова

Теги: #туризм #городская среда
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Планируете ли вы вакцинировать своего ребенка от коронавируса?
В опросе приняло участие 394 человека
03.02.2022, 17:400 Псковичам рассказали, появится ли поликлиника на улице Балтийской 03.02.2022, 17:270 Новое уголовное дело против Алексея Навального поступило в московский суд 03.02.2022, 17:263 Первый в Псковской области муниципальный центр управления открыли в Великих Луках 03.02.2022, 17:171 Кот весь день не может слезть с фонарного столба в Пушкинских Горах
03.02.2022, 16:570 Эстония обновит правила пересечения государственной границы 03.02.2022, 16:520 Где у Пскова сердце 03.02.2022, 16:300 Почти 200 миллионов рублей задолжали островичи за коммунальные услуги 03.02.2022, 16:283 Олега Брячака освободили от уголовного наказания из-за истечения сроков давности
03.02.2022, 16:180 Псковские архивисты рассказали о ценах на скот в 19 веке 03.02.2022, 16:091 Интерактив: А у нас во дворе мусоровоз застрял, а у вас? 03.02.2022, 16:060 Строительство парка «Россия - моя история» в Пскове планируют возобновить до 1 марта 03.02.2022, 15:592 Мороз до 17 градусов и туман ожидаются в Псковской области 4 февраля
03.02.2022, 15:570 Торжественный митинг пройдет у стелы в Крестах в День защитника Отечества 03.02.2022, 15:520 Идрицкая колония отметила 60-летие со дня создания 03.02.2022, 15:430 Более 4 тысяч вагонов дезинфицируют на Октябрьской железной дороге ежедневно 03.02.2022, 15:410 Дмитрий Быстров прокомментировал ситуацию с ремонтом дворов в Острове
03.02.2022, 15:260 Комфортные квартиры в ЖК «Александровский посад» предлагают псковичам 03.02.2022, 15:110 Опубликована афиша киноклуба «Молоко и Сено» 03.02.2022, 15:088 Электронное голосование увеличит явку избирателей — Андрей Маковский 03.02.2022, 15:030 Россельхознадзор не пропустил в Псковскую область более 100 килограммов тушенки
03.02.2022, 14:550 Псковских художников приглашают поучаствовать в конкурсе «На пути из варяг в греки» 03.02.2022, 14:530 Чемпионат по ловле рыбы на блесну со льда пройдет в Усвятском районе 03.02.2022, 14:510 Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Псковской области выросла на 45% 03.02.2022, 14:460 Островича осудили за угон автомобиля и кражу шампуня от перхоти
03.02.2022, 14:420 Массовую проверку водителей проведут в Пскове 4 февраля 03.02.2022, 14:400 Поход в дельфинарий устроили для юной печерянки в рамках акции «Елка желаний» 03.02.2022, 14:302 В Псковской области «омикрон» выявили еще в 135 пробах 03.02.2022, 14:240 Дедовичский суд назначил наказание ограбившему собутыльника мужчине
03.02.2022, 14:172 «Сообразим на троих»: Возможны ли объединение левых сил и их успех на выборах? ВИДЕО 03.02.2022, 14:110 «Горводоканал» завершает реконструкцию отстойника на очистных сооружениях 03.02.2022, 14:080 Администрация Великих Лук сократит личные приемы граждан из-за COVID-19 03.02.2022, 14:055 Не выходить на балконы рекомендуют жильцам домов на Рижском проспекте в Пскове
03.02.2022, 14:022 Площадку для дрессировки собак планируют организовать в Пскове 03.02.2022, 13:590 Ограничения приставов побудили алиментщика из Новосокольников оплатить долги 03.02.2022, 13:560 ВТБ предложил «замораживать» подозрительные переводы на счета мошенников 03.02.2022, 13:521 Сбер за год профинансировал малые сельхозпредприятия на 70 млрд рублей
03.02.2022, 13:403 Стало известно, за что псковскому «яблочнику» присвоили статус иноагента 03.02.2022, 13:283 В УГХ объяснили причины спила деревьев у псковского театра 03.02.2022, 13:252 Трое псковичей незаконно создали юрлицо и заработали свыше 20 млн рублей 03.02.2022, 13:181 Почему часть псковичей не попадает в программу догазификации, объяснил эксперт
03.02.2022, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 03.02.2022, 13:020 Миссия выполнима: ищем подарки на все случаи жизни. ЛОНГРИД 03.02.2022, 12:592 Кадастровая оценка земельных участков пройдет в Псковской области в этом году 03.02.2022, 12:520 Швейцария частично снимет введенные из-за коронавируса ограничения
03.02.2022, 12:450 На льготы псковичам по программе догазификации могут выделить около 35 млн рублей 03.02.2022, 12:433 Назальную вакцину от COVID-19 будут использовать для ревакцинации россиян 03.02.2022, 12:400 «Коммунальный ликбез»: А у нас в квартире газ. ВИДЕО 03.02.2022, 12:370 В России решают вопрос о компенсации за подключение к частному газопроводу
03.02.2022, 12:302 Псковского вице-губернатора наказали за нарушение условий предоставления бюджетных кредитов 03.02.2022, 12:190 Восемь человек скончались от коронавируса в Псковской области 03.02.2022, 12:140 «Сообразим на троих»: Возможны ли объединение левых сил и их успех на выборах? 03.02.2022, 12:1310 «Укололи и - пошел»
03.02.2022, 12:122 В псковской психбольнице появились вакансии 03.02.2022, 12:080 Два псковича попались на краже алкоголя и продуктов 03.02.2022, 12:013 Прививочные пункты в двух торговых центрах Пскова переходят на новый режим работы 03.02.2022, 12:000 Андрей Турчак поздравил одного из старейших членов псковской «Единой России»
03.02.2022, 11:580 Начинается видеотрансляция программы «Коммунальный ликбез» 03.02.2022, 11:420 Поэму блогера ПЛН оценили на всероссийском литературном конкурсе 03.02.2022, 11:4016 Автовокзал Пскова объединят с железнодорожным 03.02.2022, 11:360 Светофор на перекрестке Петровская - Люксембург в Пскове починят не позднее пятницы
03.02.2022, 11:331 Псковский бизнесмен предстанет перед судом за попытку подкупить следователя 03.02.2022, 11:320 На международных соревнованиях по биатлону пскович попал в пятерку сильнейших 03.02.2022, 11:283 Прокуроры проверят обоснованность стоимости ПЦР-тестов в медучреждениях и аптеках 03.02.2022, 11:192 Псковичам рассказали, куда пропали пионы с площади Ленина
03.02.2022, 11:050 Карантин по бешенству отменили в печорской деревне 03.02.2022, 10:593 Полицейские задержали отбиравшего телефоны у подростков псковича 03.02.2022, 10:560 «Эхо Москвы» в Пскове запускает новый проект «Коммунальный ликбез» 03.02.2022, 10:490 Росгвардейцы задержали великолучанку за кражу спиртных напитков
03.02.2022, 10:420 «Рено» и «ГАЗель» въехали в дорожное ограждение в Псковском районе 03.02.2022, 10:320 Строить бизнес в Сбере учатся более двух миллионов предпринимателей 03.02.2022, 10:220 Более 80 детей родились в Великих Луках в январе 03.02.2022, 10:180 В Дновском районе мужчина не вернул сдачу знакомой и поплатился за это жизнью
03.02.2022, 10:131 Интерактив: Черная дыра псковского двора 03.02.2022, 10:122 Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой отмечается 3 февраля 03.02.2022, 10:000 Премьера новой песни певицы Zivert состоится на «Европе Плюс» 03.02.2022, 09:580 Получение компенсации по ОСАГО упростят для инвалидов
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru