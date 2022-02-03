Туризм

Где у Пскова сердце

Туристский центр искали и нашли в Пскове. На эту территорию может пролиться дождь федеральных денег.

Казалось бы, зачем затевать целые публичные слушания для поиска туристского центра Пскова? Все давно найдено до нас. Есть объект культурного наследия федерального значения «Культурный слой древнего Пскова», в центре и на Запсковье он расположен в пределах стены Окольного города, а на Завеличье занимает территорию от реки Великой до улицы Максима Горького. Это общепризнанный центр города. Есть еще более масштабная территория, очерченная границами исторического поселения, круг шире крепостных стен, захватывает на разных краях улицы Вокзальную и Петровскую.

Оказалось, что Псков слишком велик, и нужно его как-то втиснуть в условия федерального конкурса. В конце прошлого года правительство решило поддержать региональные программы по созданию туристского кода для центральной части городов с населением от 5 тысяч до 2 миллионов человек. То есть всех вообще городов в стране за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. Лишь бы заявку составили грамотно. Одно из условий — деньги должны быть потрачены на территорию не больше 100 Га. Вот почему 1 февраля все желающие собрались в гордуме Пскова и склонились над картой. Искали, каким ста гектарам повезет сильнее прочих.

Предварительные границы туристского центра очертили в администрации города. Получившаяся на карте фигура многим напомнила сердечко, каким его рисуют влюбленные.

Идем с площади Ленина по улице Светской, через Октябрьскую площадь, по Октябрьскому проспекту, поворачиваем на улицу Пушкина, доходим до Карла Маркса, поворачиваем на нее, идем по Карла Маркса до Свердлова, по Свердлова до набережной, по набережной возвращаемся на площадь Ленина.

«Предлагаем оставить эти границы номинально для участия в проекте, - Кристина Кобызь, председатель комитета по реализации программ приграничного сотрудничества, постаралась подчеркнуть эфемерность проведенных линий. - Нам ничего не мешает, обустроив эту территорию, попав в проект, продолжить работу в таком же стиле и распространять код дальше».

Понятное дело, уже за собственный счет. Поверить в такую перспективу стало, конечно, трудно, когда участники слушаний вспомнили про Летний и Ботанический сады. Проекты по их реконструкции были готовы, но финансирования так и не дождались. А все же, чего только не бывает на свете. Увидели же горожане в этом году бесплатный каток в центре города. Кто знает, каких еще чудес можно ждать. Например, что откроются общественные туалеты, будки для которых тут и там раскиданы по городу. Не подведены коммуникации, не работают терминалы для оплаты — разные версии можно услышать сейчас в ответ на вопрос, как это так получилось. Концов уже не найти, как не установить фамилию, имя и отчество этой ошибки. Между тем, туристический код предполагает «повышение уровня санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия», то есть, что туалеты все-таки заработают.

Туристы едут в Псков за духовной пищей, с удовлетворением телесных потребностей в городе сложилось пока не очень.

«Наше счастье, что сейчас поток, преимущественно, индивидуальных туристов, - говорит об этой проблеме Светлана Баранова, директор бюро путешествий «Континент» и председатель Псковского областного союза туриндустрии. - Люди могут заплатить за чашку кофе и зайти в кофейню. А что делать с группой? Куда завести 40 человек? Даже 20? Когда едет автобус, размышляем о торговых комплексах. Из Прибалтики раньше могли заехать в «Ленту» на Рижском проспекте, из Санкт-Петербурга автобус едет через железнодорожный вокзал».

Что вообще такое «туристский код»? Во-первых, не надо его путать с дизайн-кодом для вывесок, который недавно заработал в Пскове. Во-вторых, в постановлении правительства о конкурсе сказано о «создании благоприятных условий для посещения, обеспечения информационной доступности и объединения основных объектов туристического показа в единое привлекательное архитектурно-культурное пространство».

Создавая туристский код город может:

Обустроить фотозоны;

Создать смотровые площадки;

Оснастить места для проведения ярмарок;

Упорядочить навигационные таблички;

Разместить QR-коды с информацией о значимых городских объектах;

Открыть санузлы и пункты раздельного сбора мусора;

Наполнить городское пространство арт-объектами;

Повысить доступность для маломобильных;

Создать другую инфраструктуру для комфортного пребывания в центре города.

Туркод поможет сделать центр города повеселее.

«Постепенно облагораживаем наш город. Появилась возможность его еще улучшить, сделать центр более удобным для туристов, - отмечает Юлия Белобородова, заместитель председателя областного комитета по туризму. - В условия, которые выставляет нам федеральный центр, мы всячески пытаемся уложить наши интересы, чтобы позволить и себе что-то хорошее, и соблюсти интерес для людей, которые к нам приезжают. Попав к нам в город, они должны иметь возможность и увидеть что-то интересное, и купить сувенирную продукцию, и посмотреть с использованием QR-кодов всю информацию об объектах показа».

Площадь, которую городские власти отвели под обустройство, получилась размером в 85 Га. Тамара Вересова, председатель регионального отделения Союза краеведов России, предложила включить туда же Летний сад с Ботаническим. Выяснилось еще несколько важных условий. Территория в заявке должна быть уже реконструирована. А зеленые зоны не должны занимать больше 20% площади. В «сердечке» и так уже Детский парк, сквер Кутузова за драмтеатром и сквер Породненных городов.

5 объектов из 10, находящихся в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО, расположены на территории, для которой в Пскове будет разработан туристский код.

Пример существующей в городе навигации.

«В средствах массовой информации было написано, что основной идеей проекта является позиционирование исторической части как центра торгово-купеческого города, - архитектор Лариса Нуколова к публичным слушаниям подготовилась основательно. - Не могли бы вы пояснить, что это такое?»

«Туристы все чаще спрашивают, где можно купить что-то местное, попробовать локальный гастрономический продукт, как выглядят псковские сувениры, - Кристина Кобызь могла бы и пояснила. - Наше предложение, сделать в центре города место, небольшой комплекс для позиционирования Пскова как когда-то очень крупного торгового центра. Хочется поддержать предпринимателей, ремесленников, мастеров прикладного искусства».

«Насколько я понимаю в исторической части города новое строительство запрещено. То, о чем вы говорите, это временные сооружения?» - продолжила выяснять важные детали Лариса Нуколова. Ларьки-то с площади Ленина как раз под эту лавочку убирают.

«Конечно. Нестационарные торговые объекты. Речь не идет о каких-то перестройках, речь идет об обустройстве комфортного ярмарочного пространства, это будут домики», - внесла ясность Кристина Кобызь.

Финансирование поможет обустроить постоянную ярмарку.

Вопросы были сняты быстро, а «сердечко» участники слушаний утвердили. Вряд ли у кого-то из них были сомнения, что обустроить Псков на федеральные деньги - дело стоящее.

130 млн рублей может получить Псков на создание туристского кода центра города.

Как именно - это уже следующий вопрос. Над ответом специалисты будут работать до 1 июля. К этой дате они планируют направить заявку в федеральный центр, чтобы в случае победы уже за следующий год проделать всю работу.

Юлия Магера, фото Вадима Боченкова