Туризм

Сотрудники Псковского отделения Сбера совершили экстремальный переход Байкала

Команда сотрудников Псковского отделения Сбербанка совершила переход через Байкал. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Фото здесь и далее: пресс-служба ПАО Сбербанк

На преодоление маршрута протяженностью почти 43 километра команде потребовалось 12 часов. Участники перехода стартовали на восходе солнца из поселка Танхой в Бурятии и завершили маршрут поздним вечером в поселке Листвянка Иркутской области.

«Ледовый переход несет в себе экологическую и просветительскую миссии. В России есть огромное количество уникальных мест, которые смело можно назвать настоящим чудом природы. Важно знать о них, беречь и рассказывать о них новому поколению. Для меня и моих коллег из Псковского Сбера этот проект стал еще и важным шагом на пути к сплочению. В экстремальных условиях мы смогли лучше узнать друг друга, раскрылись с новых сторон, стали настоящей командой», – отметил управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец.

Сотрудники Сбера активно участвуют в волонтерских, донорских и спортивных мероприятиях. Они не только поддерживают, но и популяризируют эти направления работы.

«Ведь тем самым мы реально делаем мир немного лучше», – добавили в компании.