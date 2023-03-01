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Сотрудники Псковского отделения Сбера совершили экстремальный переход Байкала

03.03.2023 09:33|ПсковКомментариев: 3

Команда сотрудников Псковского отделения Сбербанка совершила переход через Байкал. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Фото здесь и далее: пресс-служба ПАО Сбербанк

На преодоление маршрута протяженностью почти 43 километра команде потребовалось 12 часов. Участники перехода стартовали на восходе солнца из поселка Танхой в Бурятии и завершили маршрут поздним вечером в поселке Листвянка Иркутской области. 

«Ледовый переход несет в себе экологическую и просветительскую миссии. В России есть огромное количество уникальных мест, которые смело можно назвать настоящим чудом природы. Важно знать о них, беречь и рассказывать о них новому поколению. Для меня и моих коллег из Псковского Сбера этот проект стал еще и важным шагом на пути к сплочению. В экстремальных условиях мы смогли лучше узнать друг друга, раскрылись с новых сторон, стали настоящей командой», – отметил управляющий Псковским отделением Сбербанка  Владимир Компаниец.

Сотрудники Сбера активно участвуют в волонтерских, донорских и спортивных мероприятиях. Они не только поддерживают, но и популяризируют эти направления работы.

«Ведь тем самым мы реально делаем мир немного лучше», – добавили в компании.

Теги: #Сбербанк
Источник: Псковская Лента Новостей
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