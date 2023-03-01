Туризм

Российским туристам рекомендовали воздержаться от поездок в Грузию

Минэкономразвития рекомендует российским туристам воздержаться от поездок в Грузию из-за протестов в этой стране, сообщается в официальном Telegram-канале «Объясняем.рф».

«Если вы уже там, не посещайте людные места, особенно центральные районы Батуми и Тбилиси», – обратились к россиянам.

Группы туристов могут обратиться за помощью по телефону ассоциации «Турпомощь», а путешествующие индивидуально — в посольство Швейцарии, где есть секция интересов России. Ассоциация «Турпомощь»: +7 (499) 678-12-03, secretary@tourpom.ru. Секция интересов России при посольстве Швейцарии: 810995322912406.