Туризм

В Псковской области разработали туристическую тропу длиной 170 километров

Туристическую тропу длиной 170 километров презентовали в Туристском информационном центре Псковской области сегодня, 10 марта. Как передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей, это протяжённый маршрут, соединяющий самые красивые места и достопримечательности региона.

«Для реализации этого проекта у нас есть и туристический потенциал, и активные исполнители. ТИЦ сегодня должен делать всё для того, чтобы наша сфера туризма была привлекательной, чтобы люди могли с комфортном отдохнуть в нашем регионе. Мы благодарны, что этот маршрут появится, а ведь он разработан чисто из энтузиазма, без оглядки на деньги. Конечно, впереди облагораживание мест общего пользования, стоянок, установка контейнеров для сбора мусора», - сказала руководитель ТИЦ Лариса Семашко.

Автор проекта Михаил Чикуров сообщил, что побывав на пеших тропах в других регионах России, других странах, он и его команда - псковское туристическое сообщество – решили воплотить похожий маршрут в Псковской области.

«Мы думали, как красиво связать маршрут по псковской земле. Мы решили закольцевать. Досконально его изучили, прошли своими ногами. Сейчас проект готов на 95%, как только станет тепло, мы закроем белые пятна, свяжем участки тропы мостками или другими переходными точками, и в июле всё будет готово для самостоятельного передвижения. Для людей, которые не готовы без инструктора преодолевать тропу, будет предоставлено и сопровождение опытного человека», – отметил он.

На информационном сайте можно подробно ознакомиться с тропой.

Для передвижения по тропе создатели проекта рекомендуют установить на свой смартфон специально разработанный трекер с отмеченными достопримечательностями, магазинами, стоянками. Карта доступна и без подключения к Интернету.

«Вы можете идти и налегке, но мы рекомендуем двигаться по маршруту с палаткой, вы полностью погрузитесь в природу, не будете привязаны к базам отдыха», - посоветовал Михаил Чикуров.

Псковская тропа - это протяженный маршрут длиной 170 километров, соединяющий самые красивые места и достопримечательности Псковской области. Начинаться туристическая тропа будет в Неелово, потом пойдёт в сторону деревни Печки. Через старинную усадьбу «Халахальня», за озеро Лесицкое, к реке Обдех, далее - через Мальскую долину в Изборск, далее маршрут пересекает линию обороны Сталина, на пути встречаются многочисленные ДОТы, разрушенная гидроэлектростанция, вдоль реки Кудеб.

В рамках маршрутах его участники смогут преодолеть исторический брод через реку Великую, если позволяют условия. Если же уровень воды в реке не позволяет перейти её вброд, участникам маршрута предлагается пройти вверх по течению реки Великой до Корытовского лесопарка к автобусной остановке городского маршрута №6.

«Прохождение всего кольца 6-8 дней. Так что нужно понимать, что с собой нужно взять снаряжение, еду. Что-то можно закупить в Изборске и Палкино. В туристической квалификации - это первая категория турмаршрута. Но и дети с 10 лет могут проходить по маршруту в сопровождении взрослых, ведь тяжёлых подъемов и спусков в нашей местности нет», - уточнил Михаил Чикуров.

Тропа подходит как для пешего прохождения, так и на велосипеде. «Но преодолевать в таком случае мостики и брод будет сложнее», - добавил он.