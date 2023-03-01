Туризм

Электронные визы и платежную карту для иностранных туристов запустят в 2023 году

Для стимулирования въездного турпотока в Россию в этом году заработают электронные визы, а также будет решена проблема платежей за счет создания специальных карт для иностранных туристов, сообщила глава департамента развития туризма Минэкономразвития Татьяна Шаршавицкая.

«Электронные визы пока не работают. Но мы с этим работаем, и у нас есть понимание, что в этом году электронные визы заработают», - сказала она, выступая на Пятом конгрессе турагентств, организованном Российским союзом туриндустрии (РСТ).

Как пишет «Интерфакс», Татьяна Шаршавицкая добавила, что вторая вещь, которая сдерживает приезд в Россию иностранных туристов - отсутствие платежных инструментов в связи с уходом систем Visa и MasterCard с российского рынка.

«Нами сейчас на финальном этапе решается проблема платежей. Так называемая "Карта туриста" будет работать. В весеннюю сессию заходит законопроект по удаленной идентификации гражданина, и иностранный гражданин, вне зависимости от страны, дружественной или недружественной, сможет получить карту в месте своего основного пребывания. Чтобы бронировать номер из своей страны и, прибывая в Россию, пользоваться ей как платежным инструментом», - добавила она.

Она сообщила, что министерство заинтересовано в привлечении туристов из стран Персидского залива и Китая. «Мы заинтересованы в туристах из стран Персидского залива. Надеемся, что и китайские туристы смогут въезжать как по электронным визам, так и в рамках межправсоглашения. И что все это позволит реализоваться сформировавшемуся отложенному спросу на нашу страну», - подчеркнула представитель Минэкономразвития.