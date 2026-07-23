Экспедиция по воде на каяках из Пскова до Новгорода стартует 28 июля

Экспедиция «Путь воды» стартует из Пскова 28 июля. Участники на каяках преодолеют около 280 километров по маршруту, который в XIII–XV веках был частью древнего торгового пути между Псковом и Великим Новгородом. Об этом сообщили в группе организации корпоративного и персонального отдыха «ПсковКаяк» в соцсети «ВКонтакте».

Изображение: «ПсковКаяк» / «ВКонтакте»

Старт экспедиции запланирован на 8:00 от Ольгинской часовни. Маршрут пройдет по рекам Великой, Черехе, Узе, Шелони, озеру Ильмень и Волхову — от Псковского кремля до Новгородского. Одним из самых сложных этапов станет 12-километровый сухопутный волок между реками. Кроме того, значительную часть пути участникам предстоит пройти против течения.

Как отмечают организаторы, в Средние века этот маршрут входил в международную торговую сеть Ганзы. По нему из Псковской земли в Новгород доставляли лен, воск, мед, меха и кожу, которые затем продавались в европейских городах.

В экспедиции примут участие пять человек — четверо мужчин и одна девушка. Команде предстоит провести более недели вдали от цивилизации.

Во время путешествия организаторы планируют ежедневно публиковать отчеты о ходе экспедиции в сообществе «ПсковКаяк».