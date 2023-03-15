Туризм

Закон о туризме в заповедниках и нацпарках России поддержали сенаторы

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о рекреационной деятельности на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), он вступит в силу 1 сентября.

Закон нацелен на то, чтобы заложить единые основы правового регулирования организации туризма в границах заповедников и национальных парков, пишет «Интерфакс».

В частности, вводятся основные критерии такого туризма. Среди них - сохранение уникальных природных комплексов, объектов растительного и животного мира, естественных экосистем, соблюдение предельно допустимой рекреационной нагрузки (максимального количества посетителей) и режима особой охраны, минимизация негативного воздействия на окружающую среду, создание специально оборудованных туристических мест и маршрутов, сохранение объектов культурного наследия, а также обеспечение безопасности туризма.

Закон запрещает изменение площади, местоположения и границ заповедной и особо охраняемой зон и зоны традиционного экстенсивного природопользования. Кроме того, в таких зонах запрещено строительство жилых домов, но разрешается создание объектов для временного размещения, культурного и экологического просвещения, общественного питания и бытового обслуживания, обеспечения личной гигиены.

Также предусматривается обязательное согласование плана рекреационной деятельности нацпарка с главой региона.

Для привлечения инвестиций в развитие туристической инфраструктуры ООПТ предполагается заключение соглашений, сторонами которых выступят федеральный орган исполнительной власти и победитель торгов. В них прописываются ключевые пункты: проведение мероприятий по предупреждению причинения вреда окружающей среде, соблюдение установленной предельно допустимой рекреационной емкости и другие. Действие соглашения будет прекращено, в том числе в случае нарушения его условий.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года. До этого момента запрещается предоставление в аренду земельных участков в границах ООПТ федерального значения, за исключением населенных пунктов, расположенных в границах нацпарков.