Туризм

Псковский регион будет сотрудничать с Курской и Запорожской областями в сфере туризма

Псковская область заключила два соглашения о сотрудничестве в сфере туризма с Курской и Запорожской областями. Об этом глава Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Игорь Иванов / «ВКонтакте»

«Продолжаем работу на 29-й Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства в Москве. Сегодня очень насыщенный и плодотворный день! Псковская область заключила два соглашения о сотрудничестве в сфере туризма с Курской и Запорожскими областями», - сообщил Игорь Иванов.

От лица Псковской области подпись под соглашением поставила председатель комитета по туризму Марина Егорова, от Курской области - министр приоритетных проектов развития территорий и туризма Анна Коновалова, от Запорожской области - министр культуры, спорта и туризма военно-гражданской администрации Радик Исякаев.

«Также вместе с коллегами из Калининградской области прорабатывали программу и официальные встречи в рамках выездного заседания президиума Псковского областного совета профсоюзов в Калининграде, которое традиционно состоится в июле. Будем использовать все возможности для того, чтобы максимально широко представлять туристический потенциал нашего региона и возможности профсоюзных баз отдыха, санаторно-курортных, гостиничных объектов. География нашей работы растёт. Мы на правильном пути!» - отметил Игорь Иванов.