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Туризм

Назван самый популярный у российских туристов зарубежный город по итогам зимы

27.03.2023 21:00|ПсковКомментариев: 0

За два первых месяца 2023 года на отдых в Стамбул прибыли около 2,3 млн иностранных туристов. При этом, согласно данным управления культуры и туризма страны, чаще всего популярный турецкий город посещали российские путешественники.

В ведомстве отметили, что в феврале 2023 года общее количество туристов, прибывших в Стамбул, составило более 1 млн человек, из них порядка 150 тысяч россиян, которые стали лидерами среди иностранных граждан. 

Вторыми по числу посетителей Стамбула стали путешественники из Германии. Закрывают тройку лидеров туристы из Ирана. На четвертом и пятом местах оказались жители Франции и Великобритании, сообщает runews24

Добавим, турпоток в Стамбул в феврале текущего года вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Теги: #туризм #путешествия #Турция
Источник: Псковская Лента Новостей
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