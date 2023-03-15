Туризм

Список самых популярных национальных туристических маршрутов составили в России

Туроператоры подготовили список наиболее популярных национальных туристических маршрутов среди российских путешественников, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

На сегодняшний день в России насчитывается 35 действующих национальных турмаршрутов, которые проходят по разным регионам страны и охватывают самые интересные места, предоставляя туристам возможность сделать свой путешествие ярким и незабываемым, пишет runews24.

Среди наиболее востребованных туристических программ оказались маршруты «Государева дорога» (Московская, Тверская, Новгородская и Ленинградская области), «Истории и тайны Средневекового Выборга», «В Сибирь по своей воле», «Романовы в Сибири», «Вся Карелия», «К нам прилетают даже метеориты», «Здравствуй, Алтай», «Здесь начинается день» (Сахалин) и «Архангельск: здесь начинается Арктика».

Рейтинг туристических маршрутов был составлен с учетом информации о количестве продаж.