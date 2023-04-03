Туризм

Псков вошел в десятку популярных направлений для путешествий на озера

Псков вошел в десятку популярных направлений для путешествий на озера. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в сервисе бронирования отелей и квартир «Твил.ру».

«Твил.ру» выяснил самые популярные направления для путешествий на озера весной 2023 года. «На первом месте оказалась Махачкала - да, Каспийское море это тоже по географической сути озеро. На втором - город Иркутск, самый близкий крупный город по пути к "славному морю" Байкалу, а на третьем Псков, лежащий совсем недалеко от Чудского озера», - рассказали в пресс-службе.

Десять самых популярных направлений для путешествий на озера: