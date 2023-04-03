Туризм

Стоимость размещения в отелях возросла на Черноморском побережье

Стоимость проживания в отелях и гостиницах на предстоящих майских праздниках выросла в 2-3 раза по сравнению со показателями прошлого года. При этом самый большой рост цен наблюдается на Черноморском побережье, за исключением отелей Крыма, сообщают представители туротрасли.

В прибрежных высокобюджетных отелях стоимость размещения выросла на 20%, а в отелях категории «три-четыре звезды» — от 7 до 15%. Такой рост цен объясняется высоким спросом и большой загруженностью средств размещения, пишет RuNews24.

При этом в городских пятизвездочных отелях цены на проживание в этом году практически не изменились, а в гостиницах «три-четыре звезды» стоимость выросла на 5-7%. Как отметили туроператоры, самый быстрый рост цен наблюдается на популярных объектах размещения, где функционирует подогреваемый бассейн.