Туризм

Журнал «Вокруг света» опубликовал путеводитель по Псковской области

Журнал Русского географического общества «Вокруг света» опубликовал путеводитель по Псковской области.

Псковская земля играла ключевую роль почти во всех поворотных моментах истории России. В этих краях, в селе Выбуты, родилась первая русская христианка — княгиня Ольга. Псков был крупнейшим партнером Ганзейского союза, поэтому город стал ключевыми воротами для иноземных купцов. Именно на псковском вокзале отрекся от престола последний русский царь Николай II.

Региону есть чем удивить туристов, помимо истории. Псковская область входит в Серебряное ожерелье России.

Портал «Вокруг света» с сервисом путешествий «Туту» при поддержке ТИЦ Псковской области отправился на разведку в Псков и окрестности, чтобы найти идеальный маршрут для визита в регион на 2-3 дня, будь то выходные или короткий отпуск. Посмотреть путеводитель по Псковской области можно на сайте журнала «Вокруг света».