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Туризм

В Пскове фермеры и туроператоры СЗФО обсудят потенциал сельскохозяйственного гостеприимства в своих регионах

06.04.2023 21:10|ПсковКомментариев: 0

Конференция по сельскому и аграрному туризму Ассоциации туроператоров России (АТОР) пройдет в Пскове 20 апреля. Она ориентирована на представителей Северо-Западного федерального округа. Псковская область станет первой в новом цикле предметно-практических мероприятий туробъединения. Всего запланировано проведение пяти конференций в разных федеральных округах, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Участники мероприятия — фермеры, туроператоры, представители туристических администраций.

Модератором конференции выступит исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. Она обобщит тренды и возможности агротуризма в Северо-Западном федеральном округе.

В рамках мероприятия председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова и представители регионального комитета по сельскому хозяйству расскажут о развитии сельского туризма в субъекте РФ и мерах поддержки развития сельских территорий.

Кроме того, будут рассмотрены вопросы развития такого формата отдыха, как глэмпинг, интеграция объектов сельского и аграрного туризма в национальные туристские маршруты, а также взаимодействие фермеров, туроператоров и органов местного самоуправления.

Также запланированы выступления и презентации бизнес-кейсов от самих предпринимателей в сфере сельского и агротуризма. В частности, своими историями развития турбизнеса поделятся основатель и руководитель ремесленной деревни «Хлебный хутор» Ольга Волконская, представители улиточной фермы «Эскарго Д’Ор» Алексей Корочкин и Наталья Деревянных, основатель и руководитель «Форелевого хутора» Андрей Иванов и другие представители сельского туризма СЗФО.

В программе конференции — выездной практикум на агрообъекте. Его для участников проведет фермер Евгений Прокофьев, владелец экофермы «Изборский страус».

Принять участие в работе конференции можно, отправив заявку на адрес электронной почты: komitet@atorus.ru. Также участникам будет доступно онлайн-подключение. Ссылка на сайте АТОР появится позже.

Теги: #туризм #сельское хозяйство
Источник: Псковская Лента Новостей
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