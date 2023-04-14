Туризм

Сергей Вострецов: Европейский турпоток легко заменяется восточным соседом

Развитие туристической отрасли в Псковской области отметил глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Нельзя не отметить развитие туристической отрасли в Псковской области. Как в порядок привели набережную, Кремль, и вообще город чистый. С европейской части немного отхлынул турпоток, он сейчас легко заменяется восточным соседом. Пандемия в Китае наконец-то прошла, есть Индия и другие страны», – отметил Сергей Вострецов.

По его мнению, для наилучшего развития туристической отрасли страны необходимо продвигать не только Санкт-Петербург как жемчужину, но и другие города.

«Надо продвигать целый кластер, потому что Псков, Новгород – они ничем не менее привлекательны для туристов. Петербург на себя забирает большую часть, потому что там достаточный объем исторических (объектов - ред.). Но это ничуть не умаляет роль таких городов как Тверь, Псков, Новгород. Они исконно русские города», – заметил гость студии.