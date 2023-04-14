Туризм

Владельцам сайтов по поиску билетов предлагают запретить скрывать информацию о возврате денег

Турагрегаторами предложено считать сервисы, которые позволяют забронировать гостиницу, выбрать авиарейс или автобус, внести предоплату за тур, но не оказывающие услуги перевозки и размещения. Их владельцев хотят обязать доводить до потребителей все необходимые сведения, например о количестве звезд у гостиниц. Такой законопроект разработал и обсудил с участниками рынка на заседании экспертного совета при комитете Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры первый заместитель председателя комитета Николай Валуев. В дальнейшем, когда будут определены четкие критерии агрегаторов и требования к ним, можно будет предусмотреть ответственность для недобросовестных трэвел-агрегаторов, сказал депутат.

Действующий закон «Об основах туристской деятельности» предъявляет немало требований к туроператорам и турагентам. Например, туроператор получает право работать, только когда он застрахует свою ответственность и войдет в специальный реестр. Если его оттуда исключают за какие-то провинности, ему придется покинуть рынок. А для туристических агрегаторов — по сути, каталогов, где собраны предложения разных компаний, — никаких особых правил нет.

Николай Валуев подготовил законопроект, который выделяет туристические агрегаторы в отдельную категорию. Ими будут считаться сервисы, позволяющие ознакомиться с предложениями разных перевозчиков и гостиниц, а также заключить договор и внести аванс за услуги гостиницы или перевозчика. При этом сами агрегаторы не должны продавать и оказывать услуги перевозки и размещения.

Они будут обязаны доводить до потребителей сведения о себе, о каждой транспортной компании или гостинице, включая присвоенную ей категорию, номер и срок действия свидетельства о классификации, и другую информацию, предусмотренную Законом «О защите прав потребителей». Получать ее агрегаторы будут от поставщиков услуг. Главная цель новшества - гарантировать прозрачность выбора поставщика услуг, считает Валуев.

В первую очередь нужно защитить интересы и обезопасить туристов, согласился председатель экспертного совета Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Христофор Константиниди, когда законопроект обсуждали на заседании совета 18 апреля. По его словам, с уходом из России «Букинга» рынок сильно поменялся — от 40 до 50 процентов туристов перешли на прямое бронирование. Но сейчас он снова начал перестраиваться и пользователи все чаще стали обращаться к услугам российских агрегаторов.

Но не все агрегаторы оказывают качественные услуги. «Есть случаи, когда недобросовестные игроки с целью получения прибыли не доносят информацию по возврату и обмену», — сказал заместитель генерального директора по развитию бизнеса «Туту.ру» Игорь Сивец. В такой ситуации человек, решивший отказаться от поездки, не может вернуть деньги, даже если обращается за возвратом заблаговременно.

Сами агрегаторы тоже не против, чтобы им определили конкретную зону ответственности. Все как один пожаловались: каждый раз, когда возникают какие-то претензии, приходится доказывать в суде, что агрегатор — это не перевозчик и не турператор, а посредник и он не должен отвечать за других.

Не помогает даже то, что в законе о защите прав потребителей есть общее определение агрегаторов товаров и услуг — сайтов, которые также дают возможность ознакомиться с предложениями разных поставщиков и внести предоплату. Юрист Георгий Мохов напомнил, что любые агрегаторы должны доносить до потребителей информацию о себе и продавце, включая его адрес, режим работы, номер регистрации. Если владелец агрегатора предоставит недостоверную или неполную информацию, он отвечает за убытки, которые понес потребитель, только если неверные данные не были получены от самого продавца, тогда претензии будут к нему. Но практика показывает, что грань между туристическим агрегатором и туроператором слишком тонкая, поэтому существующего законодательства недостаточно, отметили эксперты. Валуев с ними согласился — без отсылочной нормы на закон о защите прав потребителей не обойтись и потребуется отдельная статья в законе о туристской деятельности.

Правда, некоторые опасения у бизнеса все же есть. Некоторые требования могут оказаться невыполнимыми, считает генеральный директор и «Броневика» Алексей Волков. Он отметил, что система звездности отелей отличается в разных странах и не всегда этим занимается государство, так что правильно указать категорию гостиницы может быть проблематично. Юрист Николай Литаренко вообще предложил сначала опробовать систему внутри страны, а уже потом распространить ее на зарубежные направления. Но к этому предложению в экспертном совете отнеслись с сомнением. По мнению Христофора Константиниди, нельзя лишать людей половины ассортимента, тем более что туристам, которые не владеют иностранным языком, может быть удобнее выбрать тур на российском сайте.

Конечно, есть еще много нюансов, сказал Николай Валуев «Парламентской газете» по итогам совещания. Например, как быть, если компания совмещает сразу несколько функций — и туроператора, и агрегатора. Или какие еще критерии турагрегаторов нужно указать в законопроекте. «Но точно нужно делать деятельность более прозрачной, в первую очередь исходя из интересов потребителей», — сказал он.

А когда станет понятно, кого можно считать легальным игроком этого рынка, а кого нет, можно будет перейти к определению ответственности для нарушителей — компаний, которые не отвечают минимальным требованиям, установленным для агрегаторов, или нарушают предписанные правила. «Я уж не говорю о тех, кто размещает информацию, чтобы получить деньги и не оказать услугу, что является мошенничеством», — добавил депутат.

По его словам, к следующему заседанию экспертного совета законопроект уточнят и предложат оценить представителю Минэкономразвития, которое курирует сферу туризма.