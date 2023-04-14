Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Оазис здоровья под Псковом
Топ учебных заведений
построй дом своей мечты
Год работы офиса «Псковэнергосбыт»
Защита для псковских предпринимателей
инициативы ЛДПР и новые проекты
как юродивый Николка Псков спас
кто придет работать в больницы региона?
Господин Рейтингомер
«Европа Плюс» 15 лет лидерства
перерасчет платы за СОИ
девять лет за подснежники
новые скверы
маршруты силы
 
 
 
ещё Туризм 14.04.2023 12:400 Почти треть российских туристов планируют свой отпуск за полгода до поездки 21.04.2023 06:580 Владельцам сайтов по поиску билетов предлагают запретить скрывать информацию о возврате денег 20.04.2023 13:451 Небольшим городам не нужны гостиницы на 120 номеров — Виктор Остренко 20.04.2023 12:571 Виктор Остренко: Нужно поддержать желающих отреставрировать исторические усадьбы инвесторов 20.04.2023 11:220 Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе приехала в Псков с рабочим визитом 20.04.2023 11:172 Пассажирские катера до Талабских островов начнут курсировать в апреле
 
 
 
Самое популярное 20.04.2023 09:280 С шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области 16.04.2023 23:540 Псковичка получит крупную сумму денег в качестве компенсации от «Что? Где? Когда?» 15.04.2023 19:356 Когда в Псковской области закончится отопительный сезон, объяснил губернатор 17.04.2023 17:011 Рейтингомер: отставка Антона Сергеева, ПсковГУ в судебной хронике и Севастьянов на площади двух вокзалов 19.04.2023 20:470 СМИ: дрон упал на территории аэропорта в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Туризм

Владельцам сайтов по поиску билетов предлагают запретить скрывать информацию о возврате денег

21.04.2023 06:58|ПсковКомментариев: 0

Турагрегаторами предложено считать сервисы, которые позволяют забронировать гостиницу, выбрать авиарейс или автобус, внести предоплату за тур, но не оказывающие услуги перевозки и размещения. Их владельцев хотят обязать доводить до потребителей все необходимые сведения, например о количестве звезд у гостиниц. Такой законопроект разработал и обсудил с участниками рынка на заседании экспертного совета при комитете Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры первый заместитель председателя комитета Николай Валуев. В дальнейшем, когда будут определены четкие критерии агрегаторов и требования к ним, можно будет предусмотреть ответственность для недобросовестных трэвел-агрегаторов, сказал депутат.

Действующий закон «Об основах туристской деятельности» предъявляет немало требований к туроператорам и турагентам. Например, туроператор получает право работать, только когда он застрахует свою ответственность и войдет в специальный реестр. Если его оттуда исключают за какие-то провинности, ему придется покинуть рынок. А для туристических агрегаторов — по сути, каталогов, где собраны предложения разных компаний, — никаких особых правил нет.

Николай Валуев подготовил законопроект, который выделяет туристические агрегаторы в отдельную категорию. Ими будут считаться сервисы, позволяющие ознакомиться с предложениями разных перевозчиков и гостиниц, а также заключить договор и внести аванс за услуги гостиницы или перевозчика. При этом сами агрегаторы не должны продавать и оказывать  услуги перевозки и размещения.

Они будут обязаны доводить до потребителей сведения о себе, о каждой транспортной компании или гостинице, включая присвоенную ей категорию, номер и срок действия свидетельства о классификации, и другую информацию, предусмотренную Законом «О защите прав потребителей». Получать ее агрегаторы будут от поставщиков услуг. Главная цель новшества - гарантировать прозрачность выбора поставщика услуг, считает Валуев.

В первую очередь нужно защитить интересы и обезопасить туристов, согласился председатель экспертного совета Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Христофор Константиниди, когда законопроект обсуждали на заседании совета 18 апреля. По его словам, с уходом из России «Букинга» рынок сильно поменялся — от 40 до 50 процентов туристов перешли на прямое бронирование. Но сейчас он снова начал перестраиваться и пользователи все чаще стали обращаться к услугам российских агрегаторов. 

Но не все агрегаторы оказывают качественные услуги. «Есть случаи, когда недобросовестные игроки с целью получения прибыли не доносят информацию по возврату и обмену», — сказал заместитель генерального директора по развитию бизнеса «Туту.ру» Игорь Сивец. В такой ситуации человек, решивший отказаться от поездки, не может вернуть деньги, даже если обращается за возвратом заблаговременно.

Сами агрегаторы тоже не против, чтобы им определили конкретную зону ответственности. Все как один пожаловались: каждый раз, когда возникают какие-то претензии, приходится доказывать в суде, что агрегатор — это не перевозчик и не турператор, а посредник и он не должен отвечать за других.  

Не помогает даже то, что в законе о защите прав потребителей есть общее определение агрегаторов товаров и услуг — сайтов, которые также дают возможность ознакомиться с предложениями разных поставщиков и внести предоплату. Юрист Георгий Мохов напомнил, что любые агрегаторы  должны доносить до потребителей информацию о себе и продавце, включая его адрес, режим работы, номер регистрации. Если владелец агрегатора предоставит недостоверную или неполную информацию, он отвечает за убытки, которые понес потребитель, только если неверные данные не были получены от самого продавца, тогда претензии будут к нему. Но практика показывает, что грань между туристическим агрегатором и туроператором слишком тонкая, поэтому существующего законодательства недостаточно, отметили эксперты. Валуев с ними согласился — без отсылочной нормы на закон о защите прав потребителей не обойтись и потребуется отдельная статья в законе о туристской деятельности. 

Правда, некоторые опасения у бизнеса все же есть. Некоторые требования могут оказаться невыполнимыми, считает генеральный директор и «Броневика» Алексей Волков. Он отметил, что система звездности отелей отличается в разных странах и не всегда этим занимается государство, так что правильно указать категорию гостиницы может быть проблематично. Юрист Николай Литаренко вообще предложил сначала опробовать систему внутри страны, а уже потом распространить ее на зарубежные направления. Но к этому предложению в экспертном совете отнеслись с сомнением. По мнению Христофора Константиниди, нельзя лишать людей половины ассортимента, тем более что туристам, которые не владеют иностранным языком, может быть удобнее выбрать тур на российском сайте.

Конечно, есть еще много нюансов, сказал Николай Валуев «Парламентской газете» по итогам совещания. Например, как быть, если компания совмещает сразу несколько функций — и туроператора, и агрегатора. Или какие еще критерии турагрегаторов нужно указать в законопроекте. «Но точно нужно делать деятельность более прозрачной, в первую очередь исходя из интересов потребителей», — сказал он.

А когда станет понятно, кого можно считать легальным игроком этого рынка, а кого нет, можно будет перейти к определению ответственности для нарушителей — компаний, которые не отвечают минимальным требованиям, установленным для агрегаторов, или нарушают предписанные правила. «Я уж не говорю о тех, кто размещает информацию, чтобы получить деньги и не оказать услугу, что является мошенничеством», — добавил депутат.  

По его словам, к следующему заседанию экспертного совета законопроект уточнят и предложат оценить представителю Минэкономразвития, которое курирует сферу туризма.

Теги: #туризм
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Надо ли всем горожанам принимать участие в субботниках?
В опросе приняло участие 186 человек
21.04.2023, 07:350 Псковские студенты выступят в Музее Победы в Москве 21.04.2023, 07:170 Назван минимальный состав дачной аптечки 21.04.2023, 06:580 Владельцам сайтов по поиску билетов предлагают запретить скрывать информацию о возврате денег 20.04.2023, 22:190 Космический корабль Starship Илона Маска взорвался через три минуты после старта
20.04.2023, 22:130 Михаил Ведерников опубликовал подробное видео поездки в зону СВО 20.04.2023, 22:000 Новичкам в Псковской области могут помочь запустить свой бизнес 20.04.2023, 21:400 Лимит для пополнения кошелька цифровыми рублями установил Центробанк 20.04.2023, 21:200 Купить билеты на фестиваль «Экватор Доброго рока» псковичам советуют онлайн
20.04.2023, 21:000 Делегация из Уфы оценила туристический потенциал Псковского музея-заповедника 20.04.2023, 20:570 Псковский омбудсмен выступил на семинаре для общественной наблюдательной комиссии региона 20.04.2023, 20:500 Инициативу по созданию Аллеи памяти погибших в СВО поддержали великолукские краеведы 20.04.2023, 20:400 Знаки «Ворошиловский стрелок» вручили победителям турнира в Пскове
20.04.2023, 20:350 Псковичам рассказали, как уберечь детей от игр с огнем 20.04.2023, 20:230 На заводе «Титан-Полимер» обсудили итоги выпуска товарной продукции 20.04.2023, 20:200 Идеальным местом для проведения ралли назвал Псковскую область организатор гонок 20.04.2023, 20:190 О дорожных работах на трассе Р-23 предупредили жителей Псковской области
20.04.2023, 20:070 Израильские гипсофилы уничтожат в Псковской области из-за опасного насекомого 20.04.2023, 20:010 Зенитно-ракетный комплекс перевернулся на шоссе в российском регионе 20.04.2023, 20:000 Псковские школьники летом смогут бесплатно выучить язык программирования 20.04.2023, 19:410 Весь этот ад. Китайская сага в духе Сартра по-русски
20.04.2023, 19:400 Два многоквартирных дома достроили в Псковской области за три месяца 2023 года 20.04.2023, 19:200 О программе первомайских мероприятий расскажет Игорь Иванов в пресс-центре ПЛН 20.04.2023, 19:060 Проект «Мемориального парка воинской славы» участников СВО презентовали в Великих Луках 20.04.2023, 19:000 Штрафами на работе наказывают более 40% псковичей — опрос
20.04.2023, 18:500 Телефонные мошенники похитили 1,7 млн рублей у режиссёра «Спокойной ночи, малыши!» 20.04.2023, 18:400 Подштаммом «Арктур» могут заразиться ранее переболевшие COVID-19 – вирусолог 20.04.2023, 18:330 Страховую выплату при смертельном случае на производстве увеличили в два раза 20.04.2023, 18:292 Муниципальная служба должна стать привлекательной для молодых людей - Путин
20.04.2023, 18:240 «Хорошо вписался скобарик»: новый мурал дорисовали на Запсковье 20.04.2023, 18:200 Акция по сдачи крови прошла в псковском управлении Росгвардии 20.04.2023, 18:180 Минцифры опровергло сообщения о планах рассылать повестки через «Госуслуги» 20.04.2023, 18:150 Соревнования спасателей по ликвидации последствий ДТП прошли в Пскове
20.04.2023, 18:130 Подрядчика для ремонта флигеля усадьбы Ганнибалов вновь ищут в «Михайловском» 20.04.2023, 18:090 Псковские следователи посетили передвижную выставку вместе с детьми-сиротами 20.04.2023, 18:060 Публика оставила отзывы о премьере драмы «Лягушки» псковского театра 20.04.2023, 18:000 Двоюродную сестру ищет псковичка через телешоу «Жди меня»
20.04.2023, 17:570 Более 300 псковичей купили средства реабилитации по электронному сертификату с начала года 20.04.2023, 17:523 Ольгинский мост полностью откроют на время закрытия Троицкого - Борис Елкин 20.04.2023, 17:460 Власти Ленинградской области сообщили о нашествии нерп. ФОТО 20.04.2023, 17:440 Книгу «Грибы Пушкинского заповедника» подарили «Михайловскому»
20.04.2023, 17:291 Дополнительный набор в секцию велоспорта проводит псковская спортшкола 20.04.2023, 17:210 Молодогвардейцы «Единой России» в День донора сдали 500 литров крови 20.04.2023, 17:160 До +20°C прогреется воздух в Псковской области 21 апреля 20.04.2023, 17:080 На ремонт здания великолукского горсуда готовы потратить более 160 млн рублей
20.04.2023, 16:580 «Русь Владимирская»: как народные песни всей страны зазвучали в Пскове 20.04.2023, 16:520 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 20 апреля 20.04.2023, 16:460 Участников псковских «Пушкинских уроков» ждут с ответным визитом в «Михайловском» 20.04.2023, 16:370 Виктор Остренко о сохранении объектов культурного наследия и муниципальной реформе
20.04.2023, 16:283 ДТП с участием электросамокатчика в Пскове сняла камера видеонаблюдения 20.04.2023, 16:190 Россиянин заразился корью и выпил 30 таблеток парацетамола 20.04.2023, 16:090 Из-за закрытия Троицкого моста в Пскове изменится схема движения автобусов 20.04.2023, 15:511 Неплательщиков за потребленный газ отключают от снабжения в Псковской области
20.04.2023, 15:422 Назначен новый замглавы администрации Пскова 20.04.2023, 15:411 Mash: Арест экс-замминистра культуры связан с хищением денег по «Пушкинским картам» 20.04.2023, 15:330 Троицкий мост в Пскове закроют для транспорта на десять дней 20.04.2023, 15:252 «Сообразим на троих»: Итоги встречи президента и губернатора, выборы-2023 и когда проснется оппозиция? ВИДЕО
20.04.2023, 15:120 Редкий значок в честь крещения Руси продают в Пскове за 10 тысяч рублей 20.04.2023, 15:100 Замедление годового роста цен в Псковской области объяснили в Центробанке 20.04.2023, 14:540 Студенты из Узбекистана могут принять участие в референдуме своей страны в Пскове 20.04.2023, 14:463 Фотофакт: Ребенок крушит детскую площадку на Завеличье
20.04.2023, 14:390 Опубликована программа выступления ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной в Пскове 20.04.2023, 14:370 Жители Псковского района почтили память Александра Невского 20.04.2023, 14:220 Виктор Остренко: Старшеклассники хотят общения и с публичными людьми 20.04.2023, 14:130 «Гайд-парк»: Виктор Остренко о «рецепте» спасения исторических усадеб Псковщины. ВИДЕО
20.04.2023, 14:050 Суд признал незаконным платный возврат некачественных товаров в Wildberries 20.04.2023, 13:571 Законопроект о первых выборах в новых муниципальных округах поступил в Собрание 20.04.2023, 13:470 Изменения в законодательстве по охране труда псковичам объяснят на конференции 20.04.2023, 13:451 Небольшим городам не нужны гостиницы на 120 номеров — Виктор Остренко
20.04.2023, 13:310 Всех желающих приглашают на субботник в Корытовский лесопарк 20.04.2023, 13:220 СК сообщил о смерти шести постояльцев психоневрологического интерната в Петербурге 20.04.2023, 13:102 Запутанное дельце: как журналисты столетнюю правду искали 20.04.2023, 13:091 Сколько задолжали за мусор жители и юрлица Псковской области. ИНФОГРАФИКА
20.04.2023, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 20.04.2023, 12:571 Виктор Остренко: Нужно поддержать желающих отреставрировать исторические усадьбы инвесторов 20.04.2023, 12:450 Встреча Владимира Путина и Михаила Ведерникова в оценке экспертов 20.04.2023, 12:390 Пользу мхов и лишайников в парках обсуждают на конференции в «Михайловском»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru