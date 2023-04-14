Туризм

Спрос на туры в Италию и Грецию увеличился в России

Несмотря санкции, введенные в отношении РФ, российские туристы резко устремились на отдых в две европейские страны — Грецию и Италию. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что с начала 2023 года спрос на туры в Италию существенно вырос по сравнению с показателями прошлого года. По словам представителя PAC Group, на данный момент активно приобретаются групповые туры.

Помимо этого, также фиксируется и рост спроса на отдых в Греции. Так, чаще всего данную страну российские туристы выбирают для путешествий с детьми, уточняет runews24.

Стоит отметить, что для получения виз в европейские страны рекомендуется подавать документы как минимум за месяц до планируемой даты вылета. Стоимость оформления визы через туроператора в Италию для россиян составит около 14,7 тысячи рублей с человека, а виза в Грецию обойдется в 12,5 тысячи рублей.