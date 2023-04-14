Туризм

Отели Петербурга стали самыми востребованными у российских туристов для отдыха на майских праздниках

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip сообщили о наиболее популярных городах, в которых российские туристы чаще всего бронируют отели для отдыха на майских праздниках.

Отмечается, что в лидерами рейтинга стали Петербург с долей бронирования 19,8%, а также Москва, где хотят отдохнуть около 13,8% россиян, и Сочи, отдых в котором запланировали 10% туристов. При этом в Санкт-Петербурге жители России чаще всего резервируют номера в трехзвездочном апарт-отеле бизнес-класса Avenue-Apart. Так, на его долю приходится порядка 2% от общего числа бронирований, пишет RuNews24.

В Москве самым востребованным отелем, на котором остановили свой выбор 3,8% путешественников, стал Moscow Marriott Grand Hotel. А в Сочи наибольшим спросом пользуются отели и гостиницы, расположенные в поселке Эсто-Садок.