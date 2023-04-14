Туроператоры назвали наиболее бюджетные страны для летнего отдыха

Российские туристы уже начали интересоваться предложениями на лето. Цены на отдых за границей значительно выросли, но несмотря на это Турция все еще остается популярным направлением.
В начале июня отдых в Турции на одного человека при перелете чартерным рейсом доступен от 30 тысяч рублей, а самый дешевый трехзвездочный отель для двух человек стоит от 85 тысяч рублей.
За «все включено» в отеле категории «4 звезды» на двоих нужно заплатить от 104 тысяч рублей, а проживание в пятизвездочном отеле может обойтись вплоть до 380 тысяч рублей в июле. В Алании, Бодруме и Мармарисе цены значительно ниже, пишет runews24.
Стоимость туров в Египет и ОАЭ составляет от 100 до 130 тысяч рублей. Кипр также стоит примерно столько же, но добраться туда можно только со стыковкой в Кувейте.
Отдых в Грузии, Армении, Киргизии или Азербайджане может быть бюджетным и не требует длительного перелета или оформления визы. Улететь в Киргизию можно за 20 тысяч рублей, а в Тбилиси – за 44 тысячи рублей. Такие горящие туры также пользуются спросом.