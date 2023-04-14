Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
перерасчет платы за СОИ
Господин Рейтингомер
Впервые в Пскове поэтесса Анна Егоян
инициативы ЛДПР и новые проекты
Первомай в Псковской области
построй дом своей мечты
Топ учебных заведений
Год работы офиса «Псковэнергосбыт»
кураторство над семьями участников СВО
«Истфакт» Два капитана
Оазис здоровья под Псковом
«Опальное» время
Защита для псковских предпринимателей
кто придет работать в больницы региона?
«Псковэнергосбыт» режим работы в мае
«Европа Плюс» 15 лет лидерства
 
 
 
ещё Туризм 14.04.2023 12:400 Почти треть российских туристов планируют свой отпуск за полгода до поездки 02.05.2023 21:200 Туроператоры назвали наиболее бюджетные страны для летнего отдыха 02.05.2023 19:000 Россияне стали сокращать длительность отпусков из-за роста цен на туры 30.04.2023 14:200 Россиянам рассказали о схемах обмана мошеннических турагентств 28.04.2023 13:100 Туроператоры назвали среднюю стоимость летней путевки за рубеж для россиян 28.04.2023 07:570 Россияне нашли способ экономить на турпоездках
 
 
 
Самое популярное 27.04.2023 09:061 Блогера Елену Блиновскую задержали за неуплату налогов 02.05.2023 10:310 Появились фотографии с места смертельного ДТП в Печорском районе 02.05.2023 07:380 День памяти блаженной Матроны Московской отмечают православные 27.04.2023 09:381 Установлена причина пожара в трехэтажном доме на улице Свердлова в Пскове 01.05.2023 11:334 Рейтингомер: вызов на дуэль, неуд главе и головотяпство в ПсковГУ
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Туризм

Туроператоры назвали наиболее бюджетные страны для летнего отдыха

02.05.2023 21:20|ПсковКомментариев: 0

Российские туристы уже начали интересоваться предложениями на лето. Цены на отдых за границей значительно выросли, но несмотря на это Турция все еще остается популярным направлением. 

В начале июня отдых в Турции на одного человека при перелете чартерным рейсом доступен от 30 тысяч рублей, а самый дешевый трехзвездочный отель для двух человек стоит от 85 тысяч рублей. 

За «все включено» в отеле категории «4 звезды» на двоих нужно заплатить от 104 тысяч рублей, а проживание в пятизвездочном отеле может обойтись вплоть до 380 тысяч рублей в июле. В Алании, Бодруме и Мармарисе цены значительно ниже, пишет runews24

Стоимость туров в Египет и ОАЭ составляет от 100 до 130 тысяч рублей. Кипр также стоит примерно столько же, но добраться туда можно только со стыковкой в Кувейте. 

Отдых в Грузии, Армении, Киргизии или Азербайджане может быть бюджетным и не требует длительного перелета или оформления визы. Улететь в Киргизию можно за 20 тысяч рублей, а в Тбилиси – за 44 тысячи рублей. Такие горящие туры также пользуются спросом.

Теги: #туризм #Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Одобряете ли вы возвращение обязательной отработки по распределению для обучающихся на бюджете студентов?
В опросе приняло участие 52 человека
02.05.2023, 22:000 Псковичи стали призерами недели творчества «Виват, курсанты!» в Рязани 02.05.2023, 21:510 Возможность узнать о своих долгах менее чем за минуту появилась у псковичей 02.05.2023, 21:450 Итоги конкурса изобретений подвели в Пскове  02.05.2023, 21:411 17-летний пскович отправится под суд за работу курьером у телефонных мошенников
02.05.2023, 21:400 Эндокринолог рекомендовала не есть сладкие фрукты и овощи на ночь 02.05.2023, 21:200 Туроператоры назвали наиболее бюджетные страны для летнего отдыха 02.05.2023, 21:044 Ещё один подрыв железной дороги привёл к сходу 20 вагонов в Брянской области 02.05.2023, 21:000 Школа координаторов добровольцев стартует в Пскове 10 мая
02.05.2023, 20:480 Почти 500 псковичей стали банкротами в 2023 году 02.05.2023, 20:400 Отказаться от курения в постели призвали псковичей 02.05.2023, 20:370 «Термохольтц» потерял статус резидента «Моглино» за срыв сроков строительства завода 02.05.2023, 20:230 Больную сову из Пскова лечат в петербургской клинике
02.05.2023, 20:200 Более 600 раз выезжали сотрудники Псковской скорой медпомощи к детям за неделю 02.05.2023, 20:000 Почти 40% псковичей выступили за запрет сервисов аренды электросамокатов - опрос 02.05.2023, 19:482 Псковские юнармейцы проанализировали архивные выпуски газет 02.05.2023, 19:440 Догазификация стартовала в Кунье
02.05.2023, 19:430 ТРК «Акваполис» в Пскове отметил 7-летие 02.05.2023, 19:400 Рис из Италии не пропустили в Москву на границе РФ в Псковской области 02.05.2023, 19:200 Чем полезны одуванчики и какие витамины они содержат, объяснили эксперты 02.05.2023, 19:120 Дом Седельщикова в Пскове изъяли из собственности для продажи на торгах
02.05.2023, 19:020 Черёмуха обрушилась на припаркованный Hyundai в Пскове. ФОТО 02.05.2023, 19:000 Россияне стали сокращать длительность отпусков из-за роста цен на туры 02.05.2023, 18:450 «Экопром» вывез около 400 кубометров отходов за выходные 02.05.2023, 18:410 Огонь уничтожил автомобиль на трассе «Псков»
02.05.2023, 18:270 Выставка к 78-й годовщине Победы начала работу в Псковском музее 02.05.2023, 18:230 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 2 мая 02.05.2023, 18:150 Четверо псковичей вошли в финал конкурсов «Лига лекторов» 02.05.2023, 18:130 «Гонки по вертикали»: клуб политических знатоков, пробный шар Брячака и 9 мая без парада. ВИДЕО
02.05.2023, 18:000 Псковские архивисты рассказали о жестоких указах Петра Великого 02.05.2023, 17:530 Около пяти миллионов рублей получили мошенники от жителей Псковской области 02.05.2023, 17:520 В Госдуму внесли проект о выплатах воспитателям погибших участников спецоперации 02.05.2023, 17:480 Спортивный день организовали для полуфиналисток фестиваля красоты в Великих Луках
02.05.2023, 17:440 Большинство респондентов ПЛН проведут майские праздники на даче 02.05.2023, 17:403 Виталий Милонов предложил заменить Tinder православным приложением для знакомств 02.05.2023, 17:340 Первые находки сделали археологи на раскопках в Печорах 02.05.2023, 17:310 Псковских скейтбордистов призвали соблюдать технику безопасности
02.05.2023, 17:250 Глава Великих Лук: Ситуация в ведущих секторах экономики в 2022 году была стабильной 02.05.2023, 17:170 Похолодание прогнозируют синоптики в Псковской области 02.05.2023, 17:100 ВТБ фиксирует изменение структуры спроса россиян на жилье 02.05.2023, 17:100 Елена Даньшова о дорожных работах в восточной части Великих Лук
02.05.2023, 17:080 Дефекты дорожного покрытия устраняют на улице Карла Маркса в Пскове 02.05.2023, 17:050 Псковские газовики подготовили Вечные огни к Дню Победы 02.05.2023, 17:040 Владимир Кузь: Распределение выпускников вузов сократит дефицит врачей и педагогов 02.05.2023, 16:510 Систему оповещения проверят в Великих Луках 3 мая
02.05.2023, 16:471 Как псковские ВИПы отметили первые майские праздники 02.05.2023, 16:351 Дороги общего пользования начали ремонтировать в Псковском районе 02.05.2023, 16:250 Девятилетний мальчик получил ожог пищевода, выпив сок в кафе 02.05.2023, 16:220 Великолучанам стала доступна высокотехнологичная хирургическая помощь
02.05.2023, 16:130 Археологи начали работы у церкви Михаила и Гавриила Архангелов в Пскове. ФОТО 02.05.2023, 16:070 Сергей Вострецов не согласился с критикой идеи обязать студентов работать по распределению 02.05.2023, 15:550 Школу для одаренных детей планируют построить в Пскове в 2025 году 02.05.2023, 15:510 Фестиваль советского быта «Место встречи» пройдёт в Пскове 5 мая
02.05.2023, 15:460 Дожди и до +15 градусов прогнозируют в Псковской области 3 мая 02.05.2023, 15:380 Школьников будут кормить с учетом конфессиональных особенностей 02.05.2023, 15:350 Движение транспорта ограничат в Гдове на время легкоатлетического пробега 02.05.2023, 15:260 Вклад молодых ученых в разработку проблем олимпизма обсудят в Великих Луках
02.05.2023, 15:230 Акция «Окна Победы» стартовала в Псковской области 2 мая 02.05.2023, 15:080 Десять человек пострадали в результате ДТП в Псковской области за неделю 02.05.2023, 15:050 Опубликована программа празднования Дня Победы в Великих Луках 02.05.2023, 15:011 Методы лечения ив у шпагатной фабрики ищут в Пскове
02.05.2023, 15:000 «Гонки по вертикали»: клуб политических знатоков, пробный шар Брячака и 9 мая без парада 02.05.2023, 14:560 «Гайд-парк»: Елена Даньшова об эффективности «парламентских часов» и возврате к советской модели школьного образования. ВИДЕО 02.05.2023, 14:510 Ни одного лесного пожара не зарегистрировали в Псковской области в первые майские выходные 02.05.2023, 14:410 Акция «Георгиевская ленточка» проходит в Пскове в преддверии Дня Победы
02.05.2023, 14:400 Печорскому автомобилисту грозит уголовная ответственность за нетрезвое вождение 02.05.2023, 14:330 Три пакета с частями тела человека нашли в Ленинградской области 02.05.2023, 14:300 Пропавшего в марте мужчину ищут в Пскове 02.05.2023, 14:270 Какие акции проходят в школе накануне 9 мая, рассказала Елена Даньшова
02.05.2023, 14:183 Презентация дебютного альбома рок-исполнителя состоится в Пскове 02.05.2023, 14:150 Онлайн-вебинары на тему уплаты налогов проведут в Псковской области 3 и 4 мая 02.05.2023, 14:130 Рейтингомер: вызов на дуэль, неуд главе и головотяпство в ПсковГУ. ВИДЕО 02.05.2023, 14:110 Сильный ветер может вызвать сбои в работе систем жизнеобеспечения населения в Псковской области
02.05.2023, 14:020 Еще один человек умер от коронавируса в Псковской области 02.05.2023, 13:560 Акцию «8+1» запустили в псковских магазинах «Деревня Соловьи» 02.05.2023, 13:480 Владелец Tinder объявил об уходе сервиса из России к 30 июня 02.05.2023, 13:410 Засушливый май прогнозируют в Псковской области
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru