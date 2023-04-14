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Туризм

В Госдуме предложили вернуть программу туристического кешбэка

04.05.2023 11:01|ПсковКомментариев: 0

Депутаты Государственной Думы РФ хотят вернуть программу туристического кешбэка. По словам главы комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной, население нуждается в действии этой программы.

Член Госдумы отметила, что цены на путевки и туры заметно выросли, поэтому необходимость в туристическом кешбэке оправдана. Останина также заявила, что следует сделать программу доступной для малообеспеченных россиян, которые с трудом могут себе позволить купить путевку, пишет RuNews24.

Ее поддержала депутат Екатерина Стенякина, выступающая за возвращение туристического кешбэка. Стенякина подчеркнула, что эта программа помогла многим многодетным россиянам отправиться путешествовать по России.

Теги: #туризм #кэшбек
Источник: Псковская Лента Новостей
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