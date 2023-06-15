Туризм

Петербург, Москва и Сочи стали самыми популярными городами для летних путешествий

Петербург, Москва и Сочи стали самыми популярными городами для летних путешествий в этом году. Об этом сообщили аналитики сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру».

Помимо этого, в топ-15 городов также вошли Казань, Калининград, Адлер, Нижний Новгород, Зеленоградск, Анапа, Геленджик, Кисловодск, Дербент и другие, пишет RuNews24.

По словам генерального директора сервиса «Суточно.ру» Юрия Кузнецова, в этом сезоне наблюдается ажиотажный спрос на отдых в Сочи: известный курорт бьет все рекорды по популярности. Также этим летом существенно выросло и число бронирований отдыха во Владивостоке и Дербенте.

Кузнецов добавил, что на данный момент забронировано уже более 40% жилья. Путешественники бронируют жилье в среднем на пять дней. При этом на аренду в этом году туристы в среднем тратят около 20,7 тысячи рублей, что почти на 7 тысяч больше по сравнению с показателями прошлого года.