Туризм

Российские туристы заняли третье место по количеству прибытий на Мальдивы

По итогам мая 2023 года Россия утратила лидерство по въездному турпотоку на Мальдивы и заняла третье место. Информация об этом опубликована на официальном сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что в мае на Мальдивы прибыли 12,2 тысячи российских туристов. Первое место по турпотоку заняла Индия с 20 тысячами путешественников. Жители Китая заняли вторую строчку с более 15 тысячами прибытий. При этом в общей сложности с января по май 2023 года на Мальдивах отдохнули порядка 94 тысяч туристов из России, пишет RuNews24.

В мае 2023 года турпоток из России на Мальдивы вырос на 25% по сравнению с маем 2022 года, но стал на 37% ниже, чем в мае 2021 года.