Туризм

Стремительно подорожавший отдых в Турции остается востребован среди россиян в 2023 году

Стремительно подорожавший отдых в Турции остается востребован среди россиян в 2023 году. Эксперты объяснили, почему высокие цены не оттолкнули путешественников.

Несмотря на то, что отдых в Турции резко и ощутимо подорожал, это направление остается самым популярным и востребованным у россиян в 2023 году. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, такие данные следуют из анализа продаж путевок сразу нескольких крупных туристических компаний, пишет RuNews24.

Например, во время туристической волны в июле и в августе ожидается, что будет проходить 1 200 рейсов в Турцию каждый день. А это вдвое больше, чем в 2022 году.