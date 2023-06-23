Туризм

Туроператоры назвали самые недооцененные регионы России

В Ассоциации туроператоров заявили, что большинству российских туристических направлений не хватает рекламного продвижения, и россияне недооценивают некоторые направления, пишет газета «Известия».

Согласно исследованию АНО «Национальные приоритеты», отвечающей за информационное сопровождение национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», в число наиболее недооцененных регионов в России стали Бурятия, Хакасия, Красноярский край, Иркутская, Тюменская области. Некоторые регионы и вовсе считаются «невидимками»: это Воронежская, Смоленская, Амурская области, Забайкальский, Хабаровский края, считают в АНО.

«Национальные приоритеты» совместно с Минэкономразвития в ближайшее время планируют запустить кампанию по продвижению коротких путешествий выходного дня, куда войдет, в частности, рекламная кампания внутренних маршрутов. Так, на портале Russia.Travel формируется конструктор туристических маршрутов между соседними регионами, чтобы жители всех субъектов могли ездить друг к другу в гости.

Среди самых недооцененных достопримечательностей природный парк «Ленские столбы» в Якутии, курорт «Горный воздух» на Сахалине, плато Маньпупунер с каменными идолами, входящими в список семи чудес России, рассказали в «МТС Travel».