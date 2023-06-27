Туризм

Перелеты в страны ближнего зарубежья стали дороже на 9%

Ценник на зарубежные авиабилеты стал выше. По информации аналитиков сервиса «Яндекс.Путешествия», рост цен достиг 9%.

Раньше билеты стоили 26 тысяч рублей, а сейчас - 28 тысяч рублей. Однако снизились цены на перелеты в дальние зарубежные страны на 4 процента. Если раньше стоимость составляла 45 тысяч рублей, то сейчас равняется 44 тысячам рублей, пишет RuNews24.

Отмечается, что россияне чаще всего выбирают для отдыха Турцию, Армению, Казахстан, Узбекистан и Азербайджан. Также туристы из РФ отправляются в ОАЭ, Китай, Таиланд и Израиль.