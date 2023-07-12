Туризм

Россиян предупредили о подорожании авиабилетов на международные рейсы на 40%

Стоимость авиабилетов на внутренние рейсы России в 2023 году предположительно вырастет на 15-20%, в то время как цены на международные полеты могут подорожают на 40%. Соответствующее заявление сделал совладелец авиакомпании «Азимут» и Внуково Виталий Ванцев. Он также рассказал, что за первый квартал 2023 года «Азимут» перевезла 0,5 миллиона пассажиров, и, таким образом, вошла топ-10 авиаперевозчиков в России.

При этом эксперт отметил, что необходимо воспринимать эти изменения не как проявление жадности авиакомпаний, которые просто пытаются воспользоваться ситуацией, пишет RuNews24.

Виталий Ванцев предупредил, что затраты авиаперевозчиков весьма существенно выросли, особенно в отношении расходов на техобслуживание самолетов на фоне западных санкций, введенных в 2022 году после начала СВО. Согласно этим санкциям, запрещены поставки самолетов и их комплектующих в Россию.