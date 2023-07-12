Туризм

Четыре новых национальных туристических маршрута утвердили в России

Четыре направления утвердил в качестве национального маршрута экспертный совет при Минэкономразвития.

Это «Императорский маршрут» (Свердловская область), «С умыслом #PROпромыслы» (Нижегородская область), «Петербург. Петр. От первого камня до небоскреба» (Санкт-Петербург) и «Легенды Дагестана» (Республика Дагестан), пишет RuNews24.

Отметим, что посетить национальные маршруты России можно, обратившись к туроператорам, которые предоставляют путешествия под ключ. В среднем цена за такое путешествие вместе с проживанием в отеле, питанием, экскурсиями и входными билетами обойдется в 10-20 тысяч рублей.