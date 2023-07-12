Туризм

Туристский информационный центр Псковской области возглавил топ по количеству регистраций

Туристский информационный центр Псковской области возглавил топ лучших центров по количеству регистраций туристов в Клубе путешествующих по Северо-Западу RussiaTravel.club в прошедшие выходные. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

«Благодарим всех, кто сделал это в нашем офисе на Октябрьском проспекте, 14, а также на фестивале, прошедшем накануне в Самолве», - рассказали в центре.

Топ центров:

туристский информационный центр Псковской области;

информационно-туристский центр в Выборге;

туристический офис «Русь Новгородская».

Кроме того, Псковская область заняла третье место среди популярных регионов среди участников Клуба путешествующих по Северо-Западу RussiaTravel.club за прошедшие выходные. В числе попавших в топ музеев есть Государственный музей-заповедник «Изборск».