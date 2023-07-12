Туризм

Туроператоры озвучили цены на отдых в Мексике для жителей России

Туристические операторы озвучили цены на недельный тур в Мексику и Доминиканскую Республику для россиян. В Ассоциации туроператоров России отметили, что отдых для двоих в Мексике обойдется минимум в 375 тысяч рублей.

«Интурист» продает туры в Мексику и Доминикану через стыковочный рейс в Кубе. В Мексике туристы проведут семь ночей, а в Доминикане — четырнадцать. Попасть на остров Свободы можно с помощью рейсов авиакомпании Conviasa до Гаваны два раза в неделю. Также «Россия» доставит пассажиров из Москвы до Варадеро, а уже оттуда за два часа можно попасть в Гавану, пишет RuNews24.

В Мексике отдыхающим предлагают две программы.

Из Гаваны можно отправиться на экскурсионную прогулку или отдохнуть на пляже на курортах Канкун или Ривьера-Майя.