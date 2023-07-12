Туризм

Треть россиян закупаются магнитами на холодильник в отпуске

Треть (33%) российских туристов уже провели свой отпуск в этом году, в то время как 28% запланировали отпуск на лето, но еще не успели в него уйти. Это показало совместное исследование SOKOLOV и YouTravel.Me.

Собираться в отпуск большинство россиян (45%) начинают заранее — за один-два месяца, а вот 35% отправляются в путешествие всегда спонтанно. И как оказалось, даже спонтанный отпуск не повод забывать о сохранности ценных вещей — 19% опрошенных всегда стараются брать с собой самые дорогие украшения и большие суммы денег, а каждый десятый — относит их в банковскую ячейку на время отъезда, пишет «Газета.Ru»..

Половина опрошенных (50%) предпочитают брать с собой в путь все по мере необходимости, и лишь 19% признались, что стараются увезти с собой «примерно все». В среднем, перед отпуском четверть респондентов тратят до 10 тыс. рублей, еще 22% больше — до 20 тыс. рублей. Еще 7% готовы потратить на предотпускной шоппинг свыше 30 тыс. рублей. 8% россиян вообще ничего не покупают себе перед отпуском.

Почти половина (45%) россиян, собираясь в отпуск, стараются балансировать между красотой и удобством — они берут с собой в отпуск равноценное количество удобной и красивой одежды. Почти 15% же признались, что берут в поездку лучшие вещи и самые красивые украшения.

А вот из отпуска, судя по результатам опроса, россияне любят возвращаться с полными чемоданами: 28% закупаются магнитами на холодильник, 23% — открытками достопримечательной, 20% — местными продуктами и напитками, 16% — традиционной одеждой и аксессуарами, 15% — ювелирными украшениями. Еще 11% отметили, что стараются в поездках купить что-то уникальное, особенно, если это за границей.

По данным маркетплейса YouTravel.Me, чаще всего туры покупают в пределах России, по Грузии, Турции, Армении, Абхазии и Киргизии. Самой необычной страной для отдыха среди россиян можно выделить также Монголию. А вот в пределах России в 2023 самыми популярными локациями стали Дагестан, Северный Кавказ, Алтай, Кабардино-Балкария и Камчатка.

Мечтают при этом россияне совсем о других местах для отпуска: 21% хотели бы отправиться на отдых в Юго-Восточной Азии, например, в такие страны как Мьянма, Индонезия, Малайзия, Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Сингапур и другие. Еще 14% мечтают о Южной Америке, 8% об ОАЭ, а 7% мечтают исследовать Среднюю Азию, Восточную Азию и европейские страны.